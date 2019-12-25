Serenay Sarıkaya'nın evini görenler imrenmeden duramıyor! İşte Serenay'ın ultra lüks evi
Son dönemin en gözde oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, attığı her adımla dikkatleri üzerine topluyor desek yeridir. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya kariyeri dışında özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. Serenay Sarıkaya sonra olarak Kerem Bürsin ayrılığı ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada şu sıralar Serenay Sarıkaya'nın ultra lüks evi sıkça konuşuluyor. Nedeni ise Serenay Sarıkaya'nın evinden fotoğraflar paylaşması. Serenay Sarıkaya'nın evine imrenmeden geçemeyeceksiniz.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın evi göz kamaştırıyor. Hazırsanız ünlülerin evlerinde küçük bir gezinti yapalım.
SERENAY SARIKAYA 'MAKYAJSIZ' AKIMINI TİYE ALDI!
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