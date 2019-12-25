Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Güzel oyuncu Fahriye Evcen meğer...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'in, Instagram paylaşımları olay yarattı. 13 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getiren ve anne olma heyecanı yaşayan Fahriye Evcen bebeklerinin yüzünü özellikle gizliyordu. Nihayetinde bu kural bozuldu ve Fahriye Evcen oğlu Karan'la ilk fotoğrafını paylaştı. Karan bebeğin 'yakışıklılığı' gündeme bomba gibi düştü. Karan bebeğin fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Yer aldığı birçok dizi ve film projesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fahriye Evcen'le ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Fahriye Evcen nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Evcen başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...

25.12.2019 19:55 - Son Güncelleme: 25.12.2019 19:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





