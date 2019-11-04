Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi şoke etti! Serdar Ortaç'tan sürpriz evlilik!
Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ile ani boşanması akıllarda soru işaretlerine yol açarken, ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün bir mekanda ilan'ı aşk etti. Sahnede izleyicilerle ara ara sohbet eden Ortaç, sağlığı için ''Turp gibiyim'' derken yeni sevgilisini de itiraf etti. Boşanmanın ardından çeşitli iddialarla gündeme gelen Serdar Ortaç, yeni sevgilisi ve itirafıyla herkesi şaşırttı. Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisinin ise Seksenler dizisinin yıldızı Leman Davran olduğu iddia edildi.
04.11.2019 12:21
- Son Güncelleme: 04.11.2019 12:36
Serdar Ortaç ve Özlem Davran, geçtiğimiz ay da beraber görüntülenmiş, Ortaç, beraber sanat okulu kurduklarını iş için görüştüklerini açıklamıştı. Etiler'de sahne aldığı mekanda yeni aşkını itiraf etmesinin ardından ise Ortaç'ın kendisini en önden dinleyen oyuncu Leman Davran'ın gözlerine bakarak 'Karabiberim' şarkısını söylemesi dikkat çekti.
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