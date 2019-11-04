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Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi şoke etti! Serdar Ortaç'tan sürpriz evlilik!

Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ile ani boşanması akıllarda soru işaretlerine yol açarken, ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün bir mekanda ilan'ı aşk etti. Sahnede izleyicilerle ara ara sohbet eden Ortaç, sağlığı için ''Turp gibiyim'' derken yeni sevgilisini de itiraf etti. Boşanmanın ardından çeşitli iddialarla gündeme gelen Serdar Ortaç, yeni sevgilisi ve itirafıyla herkesi şaşırttı. Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisinin ise Seksenler dizisinin yıldızı Leman Davran olduğu iddia edildi.

04.11.2019 12:21 - Son Güncelleme: 04.11.2019 12:36
Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi şoke etti! Serdar Ortaç'tan sürpriz evlilik!

Chloe Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç yeni bir aşka yelken açtı. İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2 ay önce 5 yıllık evliliğini bitiren Serdar Ortaç, yeni bir aşka yelken açtı. Boşanmanın ardından çeşitli iddialarla gündeme gelen Ortaç, yeni aşkı ve itirafıyla herkesi şaşırttı.

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi şoke etti! Serdar Ortaç'tan sürpriz evlilik!

Son olarak eski eşi Chloe Loughnan'ın evlilikleri ve kendisi hakkında konuşmaması için konuşma yasağı aldırmasıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, Etiler'de bir mekanda sahne aldı.

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi şoke etti! Serdar Ortaç'tan sürpriz evlilik!

Sahnede izleyicilerle ara ara sohbet eden Ortaç, sağlığı için ''Turp gibiyim'' derken yeni sevgilisini de itiraf etti.

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi şoke etti! Serdar Ortaç'tan sürpriz evlilik!

Ortaç, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" diyerek aşka küsmediğini belirtti.

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi şoke etti! Serdar Ortaç'tan sürpriz evlilik!

49 yaşındaki popçunun yeni sevgilisinin ise Seksenler dizisinin yıldızı Özlem Davran olduğu iddia edildi.

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi şoke etti! Serdar Ortaç'tan sürpriz evlilik!

Serdar Ortaç ve Özlem Davran, geçtiğimiz ay da beraber görüntülenmiş, Ortaç, beraber sanat okulu kurduklarını iş için görüştüklerini açıklamıştı. Etiler'de sahne aldığı mekanda yeni aşkını itiraf etmesinin ardından ise Ortaç'ın kendisini en önden dinleyen oyuncu Leman Davran'ın gözlerine bakarak 'Karabiberim' şarkısını söylemesi dikkat çekti.

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi şoke etti! Serdar Ortaç'tan sürpriz evlilik!

SEDAR ORTAÇ'IN YENİ SEVGİLİSİ LEMAN DEVRAN KİMDİR?

Serdar Ortaç'tan 20 yaş küçük yani 1990 doğumlu olan Leman Davran, oyunculuk yapıyor. Leman Davran, Seksenler ve Kardeş Çocukları dizisinin yanı sıra Kırmızı filminin kadrosunda yer almıştı.

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