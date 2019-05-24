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Çağla Şıkel'den Alişan'a sitem: Yıllarca beni görmezden geldin, artık sahip çık bana! İşte ünlülerin yeni akımı...

Çağla Şıkel de Snapchat uygulamasıyla cinsiyet değiştiren ünlüler kervanına katıldı. Snapchat'in bu aralar kullanılan efektleri herkesi oldukça eğlendiriyor. Ünlülerin yeni akımı olan cinsiyet değiştirme filtresi kullanımı ise her geçen gün hızla yayılıyor. Özellikle kadın-erkek filtreleri, farklı cinsiyetle dünyaya gelseydik, nasıl görünürdük sorusunun ipuçlarını veriyor. İşte ünlü model Çağla Şıkel'in Alişan'a benzetilen erkek hali...

24.05.2019 11:01 - Son Güncelleme: 24.05.2019 11:01
Çağla Şıkel cinsiyet değiştirince yakın arkadaşı Alişan'a benzetildi! İşte ünlülerin yeni akımı...

Snapchat'in yeni filtre güncellemesi sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara neden oluyor. Giderek gelişen ve daha da gerçekçi olan filtrelerin en yenisi, karşı cinsiyette nasıl görüneceğinizi gösteriyor. Ünlülerin son dönemde çok kullandığı cinsiyet değiştirme filtresine Çağla Şıkel de dahil oldu. Erkek olan Çağla Şıkel, Alişan'a benzetildi.

Çağla Şıkel cinsiyet değiştirince yakın arkadaşı Alişan'a benzetildi! İşte ünlülerin yeni akımı...

HATİCE

Cinsiyet değiştirme filtresi modasına uyan Hatice "Erkek güzeli Hatice, çok can yakarmışım" notuyla paylaştığı fotoğrafını Volkan Demirel'e benzetti.

Çağla Şıkel cinsiyet değiştirince yakın arkadaşı Alişan'a benzetildi! İşte ünlülerin yeni akımı...

İREM DERİCİ

Snapchat'in yeni cinsiyet değiştirme filtresini uygulayan İrem Derici...

İREM DERİCİ CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Çağla Şıkel cinsiyet değiştirince yakın arkadaşı Alişan'a benzetildi! İşte ünlülerin yeni akımı...

İREM SAK

Çağla Şıkel cinsiyet değiştirince yakın arkadaşı Alişan'a benzetildi! İşte ünlülerin yeni akımı...

ÇAĞLA ŞIKEL

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