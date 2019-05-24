Çağla Şıkel'den Alişan'a sitem: Yıllarca beni görmezden geldin, artık sahip çık bana! İşte ünlülerin yeni akımı...
Çağla Şıkel de Snapchat uygulamasıyla cinsiyet değiştiren ünlüler kervanına katıldı. Snapchat'in bu aralar kullanılan efektleri herkesi oldukça eğlendiriyor. Ünlülerin yeni akımı olan cinsiyet değiştirme filtresi kullanımı ise her geçen gün hızla yayılıyor. Özellikle kadın-erkek filtreleri, farklı cinsiyetle dünyaya gelseydik, nasıl görünürdük sorusunun ipuçlarını veriyor. İşte ünlü model Çağla Şıkel'in Alişan'a benzetilen erkek hali...
Snapchat'in yeni filtre güncellemesi sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara neden oluyor. Giderek gelişen ve daha da gerçekçi olan filtrelerin en yenisi, karşı cinsiyette nasıl görüneceğinizi gösteriyor. Ünlülerin son dönemde çok kullandığı cinsiyet değiştirme filtresine Çağla Şıkel de dahil oldu. Erkek olan Çağla Şıkel, Alişan'a benzetildi.
İREM DERİCİ
Snapchat'in yeni cinsiyet değiştirme filtresini uygulayan İrem Derici...