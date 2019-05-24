Çağla Şıkel'den Alişan'a sitem: Yıllarca beni görmezden geldin, artık sahip çık bana! İşte ünlülerin yeni akımı...

Snapchat'in yeni filtre güncellemesi sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara neden oluyor. Giderek gelişen ve daha da gerçekçi olan filtrelerin en yenisi, karşı cinsiyette nasıl görüneceğinizi gösteriyor. Ünlülerin son dönemde çok kullandığı cinsiyet değiştirme filtresine Çağla Şıkel de dahil oldu. Erkek olan Çağla Şıkel, Alişan'a benzetildi.