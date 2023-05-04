Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebali’si Seda Yıldız’ın “Evimizin kaptanı” dediği öğretmen eşine bakın! Hayran bıraktı! “Çok yakışıyorsunuz...”
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterini canlandıran Seda Yıldız, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümün ardından gündem oldu. Nefes kesen bölüme performansıyla damga vuran oyuncunun hayatı da merak edildi. Oyuncu Doğaç Yıldız'ın babası olan Seda Yıldız'ın özellikle ailesi merak edilip araştırıldı. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Seda Yıldız'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yıldız'ın "Evimizin kaptanı" dediği öğretmen eşini görenler ise hayran kalarak "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu. İşte Seda Yıldız'ın güzeller güzeli eşi...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali karakterini canlandıran Seda Yıldız, yeni bölümün ardından gündem oldu. Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SEDA YILDIZ KİMDİR?
20 Mayıs 1962 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Seda Yıldız, imar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
İlk oyunculuk deneyimini Kuyucaklı Yusuf adlı sinema filmi ile yaşayan Seda Yıldız; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Onu Çok Sevdim, Yol Ayrımı, Kurt Kanunu, Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok yapımda rol aldı.
Oyuncu Doğaç Yıldız'ın babası olan Seda Yıldız'ın özellikle ailesi merak edilip araştırıldı. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Seda Yıldız'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.