Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebali’si Seda Yıldız’ın “Evimizin kaptanı” dediği öğretmen eşine bakın! Hayran bıraktı! “Çok yakışıyorsunuz...”

İlk oyunculuk deneyimini Kuyucaklı Yusuf adlı sinema filmi ile yaşayan Seda Yıldız; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Onu Çok Sevdim, Yol Ayrımı, Kurt Kanunu, Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok yapımda rol aldı.