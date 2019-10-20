Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun büyük değişimi: Aşk yaradı!
Zehra Çilingiroğlu, arkadaşı Gülnur Güneş'in kına gecesindeki yeni tarzıyla çok konuşulmuştu. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi tam gaz devam eden 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu yeni tarzı ile tüm bakışları üzerine çekti. Annesi Hülya Avşar gibi attığı her adımla gündem olmayı başaran Zehra Çilingiroğlu'nun değişimi, "Zehra'ya aşk yaradı" dedirtti.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni tarzıyla gündem olmaya devame diyor. 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Zehra Çilingiroğlu'nun yeni halini görenler gözlerine inanamadı.
oldular. Zehra Çilingiroğlu, bazı ünlü isimlerin çocuklarının aksine kamera karşısında büyüdü. Attığı her adım ile annesi Hülya Avşar gibi adından söz ettirmeyi başaran Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam arkadaşı Gülnur Güneş'in kına gecesine katıldı. Gecenin gelinden çok konuşulan ismi olan Zehra Çilingiroğlu, yeni haliyle göz kamaştırdı.