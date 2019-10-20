Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun büyük değişimi: Aşk yaradı!

Zehra Çilingiroğlu, arkadaşı Gülnur Güneş'in kına gecesindeki yeni tarzıyla çok konuşulmuştu. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi tam gaz devam eden 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu yeni tarzı ile tüm bakışları üzerine çekti. Annesi Hülya Avşar gibi attığı her adımla gündem olmayı başaran Zehra Çilingiroğlu'nun değişimi, "Zehra'ya aşk yaradı" dedirtti.

20.10.2019 11:04 - Son Güncelleme: 20.10.2019 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





