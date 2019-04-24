Hadise'nin hayatını kabusa çevirdi 'Beni kimlerle aldattın?' Büyük şok

33 yaşındaki şarkıcı Hadise'nin hayatı kabusa döndü... Uzun süredir kimseyle görüntü vermeyen Hadise, şu sıralar hayatının en zor günlerini yaşıyor. Kendisine bir sapığın dadandığını iddia eden Hadise, cinsel içerikli mesajlar aldığını, takip edildiğini belirtti ve şikayetçi oldu. Hadise sapığın sevgililerine imada bulunarak 'Beni kimlerle aldattın?' mesajı aldığını da söyledi.

24.04.2019 09:50 - Son Güncelleme: 24.04.2019 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





