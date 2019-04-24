Hadise'nin hayatını kabusa çevirdi 'Beni kimlerle aldattın?' Büyük şok
33 yaşındaki şarkıcı Hadise'nin hayatı kabusa döndü... Uzun süredir kimseyle görüntü vermeyen Hadise, şu sıralar hayatının en zor günlerini yaşıyor. Kendisine bir sapığın dadandığını iddia eden Hadise, cinsel içerikli mesajlar aldığını, takip edildiğini belirtti ve şikayetçi oldu. Hadise sapığın sevgililerine imada bulunarak 'Beni kimlerle aldattın?' mesajı aldığını da söyledi.
"HAKARET VE TEHDİDE MARUZ KALDIM"
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hadise; 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu. E-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirten ünlü şarkıcı, mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söyledi.