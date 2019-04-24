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Hadise'nin hayatını kabusa çevirdi 'Beni kimlerle aldattın?' Büyük şok

33 yaşındaki şarkıcı Hadise'nin hayatı kabusa döndü... Uzun süredir kimseyle görüntü vermeyen Hadise, şu sıralar hayatının en zor günlerini yaşıyor. Kendisine bir sapığın dadandığını iddia eden Hadise, cinsel içerikli mesajlar aldığını, takip edildiğini belirtti ve şikayetçi oldu. Hadise sapığın sevgililerine imada bulunarak 'Beni kimlerle aldattın?' mesajı aldığını da söyledi.

24.04.2019 09:50 - Son Güncelleme: 24.04.2019 10:03
Hadise'nin hayatını kabusa çevirdi 'Beni kimlerle aldattın?' Büyük şok

Ünlü şarkıcı Hadise'nin başı fena halde dertte.

Hadise kendisine bir sapık dadandığını, mesajlar attığını ve nereye gitse takip ettiğini söyledi.

Hadise'nin hayatını kabusa çevirdi 'Beni kimlerle aldattın?' Büyük şok

"HAKARET VE TEHDİDE MARUZ KALDIM"
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hadise; 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu. E-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirten ünlü şarkıcı, mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söyledi.

Hadise'nin hayatını kabusa çevirdi 'Beni kimlerle aldattın?' Büyük şok

"KAZAK VE SİYAH ETEK GİYMİŞSİN"
Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor."

Hadise'nin hayatını kabusa çevirdi 'Beni kimlerle aldattın?' Büyük şok

"BENİ KİMLERLE ALDATTIN?"

Tacizcinin, ünlü şarkıcıya "Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?" ve "Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun" gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar attığı belirtildi.

Hadise'nin hayatını kabusa çevirdi 'Beni kimlerle aldattın?' Büyük şok

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