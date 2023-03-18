Hadise'nin gözüne uyku girmiyor "İçim yanıyor bana zor geliyor" Sıfır makyaj fotoğrafını paylaşan Hadise duygularını satırlara döktü
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından yaralar sarılıyor sarılmasına ancak o acı bir türlü dinmiyor. Normalleşme tartışmalarının yaşandığı şu günlerde, deprem olduğu ilk günler yardım organizasyonlarda yer alan ve Hollanda'da bağış toplayan Hadise de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte Hadise'nin duygularını satırlara döktüğü o paylaşımlar.
18.03.2023 15:06 - Son Güncelleme: 18.03.2023 15:06
"ACIMIZ BÜYÜK"
Radyo kanallarındaki yayına katılan Hadise, "Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor... Yoğun bir gün... Acımız büyük... Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz" demişti.