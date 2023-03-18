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Haberler Magazin Hadise'nin gözüne uyku girmiyor "İçim yanıyor bana zor geliyor" Sıfır makyaj fotoğrafını paylaşan Hadise duygularını satırlara döktü

Hadise'nin gözüne uyku girmiyor "İçim yanıyor bana zor geliyor" Sıfır makyaj fotoğrafını paylaşan Hadise duygularını satırlara döktü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından yaralar sarılıyor sarılmasına ancak o acı bir türlü dinmiyor. Normalleşme tartışmalarının yaşandığı şu günlerde, deprem olduğu ilk günler yardım organizasyonlarda yer alan ve Hollanda'da bağış toplayan Hadise de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte Hadise'nin duygularını satırlara döktüğü o paylaşımlar.

18.03.2023 15:06 - Son Güncelleme: 18.03.2023 15:06
Hadise’nin gözüne uyku girmiyor İçim yanıyor bana zor geliyor Sıfır makyaj fotoğrafını paylaşan Hadise duygularını satırlara döktü

Türkiye, 6 Şubat günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle felaketi yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 11 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde, on binlerce kişi hayatını kaybetti.

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Hadise’nin gözüne uyku girmiyor İçim yanıyor bana zor geliyor Sıfır makyaj fotoğrafını paylaşan Hadise duygularını satırlara döktü

Birçok ünlü isim gibi şarkıcı Hadise de depremzedeler için harekete geçmişti.

Hadise’nin gözüne uyku girmiyor İçim yanıyor bana zor geliyor Sıfır makyaj fotoğrafını paylaşan Hadise duygularını satırlara döktü

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Hollanda'da başlatılan bir yardım kampanyasına destek vermişti.

Hadise’nin gözüne uyku girmiyor İçim yanıyor bana zor geliyor Sıfır makyaj fotoğrafını paylaşan Hadise duygularını satırlara döktü

"ACIMIZ BÜYÜK"

Radyo kanallarındaki yayına katılan Hadise, "Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor... Yoğun bir gün... Acımız büyük... Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz" demişti.

Hadise’nin gözüne uyku girmiyor İçim yanıyor bana zor geliyor Sıfır makyaj fotoğrafını paylaşan Hadise duygularını satırlara döktü

Gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı şöyle devam etmişti:

"Uyuyamadım, kendimi suçlu hissettim, enkaz altındakileri yalnız bırakıyormuş gibi hissediyorsun. Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. İzleyip, bir şey yapamamak çok kötü"

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