Ezgi Sertel'den acı haber! Son haliyle sık sık gündeme gelen Ezgi Sertel'in paylaşımı yürekleri yaktı "Seni çok özleyeceğim"
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, son dönemde sık sık son haliyle gündeme geliyordu. Mutlu evliliğine gıptayla bakılan Sertel'den bu kez acı haber geldi. Ezgi Sertel, babasının vefat haberini bizzat sosyal medya hesabında duyurdu.
18.03.2023 16:06 - Son Güncelleme: 18.03.2023 16:06
ACI HABER
Ünlü sunucu Ezgi Sertel, baba acı ile sarsıldı. Sunucunun babası Serdar Sertel hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı Instagram hesabından duyuran Ezgi Sertal, babası ile fotoğrafını paylaşarak şu notu yazdı: