Afralar gelir Afralar gider! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu'nun adını unuttu Dilan Çiçek Deniz'in evinden üstsüz paylaştı "Vay anam babam be"

Afra Saraçoğlu'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu öyle fotoğraflar paylaştı ki kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.