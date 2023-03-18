Afralar gelir Afralar gider! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu'nun adını unuttu Dilan Çiçek Deniz'in evinden üstsüz paylaştı "Vay anam babam be"
Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişi. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşamaya başladığı gelen iddialar arasındaydı. Tüm bunlar yaşanırken Mert Yazıcıoğlu durdu duru bombayı patlattı ve yine bir oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladı. Yeni aşka yelken açan ikiliden Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in evinden yarı çıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Afra Saraçoğlu'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu öyle fotoğraflar paylaştı ki kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.
Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan Demir, Afra'nın arkadaşı olduğunu söylemiş, eski aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.
Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu.