GaleriMagazin

Herkes merak ediyordu! İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu...

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir bir projede yer almıyor. Hayranları Polat Alemdar rolüne haya veren Şaşmaz ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

23.12.2019 23:00 - Son Güncelleme:
Herkes merak ediyordu! İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu...

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir bir projede yer almıyor.

Herkes merak ediyordu! İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu...

Dizinin yakın takipçileri Polat Alemdar ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Herkes merak ediyordu! İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu...

Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Herkes merak ediyordu! İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu...

İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

Herkes merak ediyordu! İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu...

Necati Şaşmaz

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kemal Sunal'ın oynadığı Yeşilçam'ın efsane filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton son haliyle herkesi şaşırttı
Kemal Sunal'ın oynadığı Yeşilçam'ın efsane filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton son haliyle herkesi şaşırttı