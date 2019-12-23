Herkes merak ediyordu! İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu...

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir bir projede yer almıyor. Hayranları Polat Alemdar rolüne haya veren Şaşmaz ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz ve diğer ünlülerin çocukları...

23.12.2019 23:00 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





