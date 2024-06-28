Ajda Pekkan'ın gençlik fotoğrafı hayrete düşürdü: Estetiksiz halini tanımak imkansız

78 yaşındaki süperstar Ajda Pekkan, enerjisi, fiziği ve güçlü sesiyle gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Görenlerin yaşına inanamadığı Süperstar Ajda Pekkan'ın yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Hayranları ünlü ismi tanımakta güçlük çekerken Süperstar'ın yıllar içindeki değişimi bir kez daha gözler önüne serildi.
Süperstar Ajda Pekkan, Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak uzun yıllardır sahnelerde fırtınalar estiriyor.
AJDA PEKKAN FİZİĞİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR
Ajda Pekkan kariyerine ilk adımlarını attığı günlerden bu yana müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Ajda Pekkan 78 yaşında olmasına rağmen sahne performansıyla ve fiziğiyle gençlere taş çıkarıyor.
AJDA PEKKAN'I GÖREN İNANAMADI
Süperstar'ın yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Hayranları ünlü ismi tanımakta güçlük çekerken Ajda Pekkan'ın yıllar içindeki değişimi bir kez daha gözler önüne serildi.