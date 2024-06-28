Ajda Pekkan'ın gençlik fotoğrafı hayrete düşürdü: Estetiksiz halini tanımak imkansız

78 yaşındaki süperstar Ajda Pekkan, enerjisi, fiziği ve güçlü sesiyle gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Görenlerin yaşına inanamadığı Süperstar Ajda Pekkan'ın yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Hayranları ünlü ismi tanımakta güçlük çekerken Süperstar'ın yıllar içindeki değişimi bir kez daha gözler önüne serildi.