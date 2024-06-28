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Ajda Pekkan'ın gençlik fotoğrafı hayrete düşürdü: Estetiksiz halini tanımak imkansız

78 yaşındaki süperstar Ajda Pekkan, enerjisi, fiziği ve güçlü sesiyle gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Görenlerin yaşına inanamadığı Süperstar Ajda Pekkan'ın yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Hayranları ünlü ismi tanımakta güçlük çekerken Süperstar'ın yıllar içindeki değişimi bir kez daha gözler önüne serildi.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 11:37 Güncelleme 28 Haziran 2024, 12:48
Ajda Pekkan’ın gençlik fotoğrafı hayrete düşürdü: Estetiksiz halini tanımak imkansız 1

Süperstar Ajda Pekkan, Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak uzun yıllardır sahnelerde fırtınalar estiriyor.

Ajda Pekkan’ın gençlik fotoğrafı hayrete düşürdü: Estetiksiz halini tanımak imkansız 2

AJDA PEKKAN FİZİĞİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR

Ajda Pekkan kariyerine ilk adımlarını attığı günlerden bu yana müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Ajda Pekkan 78 yaşında olmasına rağmen sahne performansıyla ve fiziğiyle gençlere taş çıkarıyor.

Ajda Pekkan’ın gençlik fotoğrafı hayrete düşürdü: Estetiksiz halini tanımak imkansız 3

AJDA PEKKAN'I GÖREN İNANAMADI

Süperstar'ın yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Hayranları ünlü ismi tanımakta güçlük çekerken Ajda Pekkan'ın yıllar içindeki değişimi bir kez daha gözler önüne serildi.

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