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Haberler Magazin Hadise’nin Ebru Gündeş açıklamasına Seren Serengil’den jet yorum! “Reza Zarrab’le el ele kayalıklarda” deyip bir bir anlatmıştı...

Hadise’nin Ebru Gündeş açıklamasına Seren Serengil’den jet yorum! “Reza Zarrab’le el ele kayalıklarda” deyip bir bir anlatmıştı...

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası ile uzun süre gündem olan Hadise, çıkan haberleri net bir dille yalanlamıştı. Ünlü şarkıcıya önceki akşam Ebru Gündeş soruldu. "Benim kimseyle bir problemim yok" diyen Hadise'nin yanıtı kısa süre gündem oldu. Hadise ile ilgili ortaya attığı iddialarla dikkat çeken Seren Serengil de şarkıcının Ebru Gündeş açıklamasına kayıtsız kalamadı. Serengil'in konuyla ilgili yorumu kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
07.05.2023 22:16 - Son Güncelleme: 07.05.2023 22:16
Hadise’nin Ebru Gündeş açıklamasına Seren Serengil’den jet yorum! “Reza Zarrab’le el ele kayalıklarda” deyip bir bir anlatmıştı...

Hadise'nin O Ses Türkiye yarışmasında beraber jüri üyeliği yaptığı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Hadise’nin Ebru Gündeş açıklamasına Seren Serengil’den jet yorum! “Reza Zarrab’le el ele kayalıklarda” deyip bir bir anlatmıştı...

Hatta ikilinin aşk yaşadığı dönemde Reza Zarrab'ın hala Ebru Gündeş ile evli olduğu iddia edildi.

Hadise’nin Ebru Gündeş açıklamasına Seren Serengil’den jet yorum! “Reza Zarrab’le el ele kayalıklarda” deyip bir bir anlatmıştı...

Hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayan ünlü şarkıcı iddialardan bir süre sonra Mehmet Dinçerler'le dünyaevine girdi.

Hadise’nin Ebru Gündeş açıklamasına Seren Serengil’den jet yorum! “Reza Zarrab’le el ele kayalıklarda” deyip bir bir anlatmıştı...

5 AYLIK EVLİLİK 5 DAKİKADA BİTTİ
Ancak Hadise ile Mehmet Dinçerler'in sık sık magazin gündeminde yer alan evlilikleri 5 ay sürdü. Hadise'nin 30 Eylül 2022 tarihinde Dinçerler'le ayrılmasının ardından ise yasak aşk iddiaları yeniden alevlendi.

Hadise’nin Ebru Gündeş açıklamasına Seren Serengil’den jet yorum! “Reza Zarrab’le el ele kayalıklarda” deyip bir bir anlatmıştı...

SEREN'DEN ŞOK İDDİALAR!
Hadise'nin Reza Zarrab'la birliktelik yaşadığı iddialarının ayyuka çıktığı dönemlerde Seren Serengil de yorumlarıyla dikkat çekti.

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