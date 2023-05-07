Hadise’nin Ebru Gündeş açıklamasına Seren Serengil’den jet yorum! “Reza Zarrab’le el ele kayalıklarda” deyip bir bir anlatmıştı...
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası ile uzun süre gündem olan Hadise, çıkan haberleri net bir dille yalanlamıştı. Ünlü şarkıcıya önceki akşam Ebru Gündeş soruldu. "Benim kimseyle bir problemim yok" diyen Hadise'nin yanıtı kısa süre gündem oldu. Hadise ile ilgili ortaya attığı iddialarla dikkat çeken Seren Serengil de şarkıcının Ebru Gündeş açıklamasına kayıtsız kalamadı. Serengil'in konuyla ilgili yorumu kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
07.05.2023 22:16 - Son Güncelleme: 07.05.2023 22:16
Hadise'nin O Ses Türkiye yarışmasında beraber jüri üyeliği yaptığı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
SEREN'DEN ŞOK İDDİALAR!
Hadise'nin Reza Zarrab'la birliktelik yaşadığı iddialarının ayyuka çıktığı dönemlerde Seren Serengil de yorumlarıyla dikkat çekti.