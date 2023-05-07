Vav TV İzle
Haberler Magazin Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o kendisinden de ünlü o isimle...

Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o kendisinden de ünlü o isimle...

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Uğur Polat'ın canlandırdığı Yekta karakterinin eşi Laçin rolüyle izleyici karşısına çıkan Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları özellikle ünlü ismin aşk hayatını merak etti. Oyuncu hakkında en çok "Nilgün Türksever'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Türksever'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nilgün Türksever'in eşi hangi oyuncuymuş...

takvim.com.tr
07.05.2023 22:39 - Son Güncelleme: 07.05.2023 22:39
Yargı’nın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o kendisinden de ünlü o isimle...

Yargı dizisinde Uğur Polat'ın canlandırdığı Yekta karakterinin eşi Laçin rolüyle izleyici karşısına çıkan Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı’nın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o kendisinden de ünlü o isimle...

NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR?
İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı. 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosuna oyuncu olarak katıldı. 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazandı.

Yargı’nın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o kendisinden de ünlü o isimle...

2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na oyuncu olarak katıldı. Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen kurslarda eğitmen olarak görev aldı.

Yargı’nın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o kendisinden de ünlü o isimle...

Eğitim çalışmalarını farklı yaş gruplarına yönelik Yaratıcı Drama çalışmaları ile sürdürmektedir. 2006-2007 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak görev aldı.

Yargı’nın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o kendisinden de ünlü o isimle...

Oyuncu hakkında en çok "Nilgün Türksever'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Türksever'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SON DAKİKA