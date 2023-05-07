Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o kendisinden de ünlü o isimle...
Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Uğur Polat'ın canlandırdığı Yekta karakterinin eşi Laçin rolüyle izleyici karşısına çıkan Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları özellikle ünlü ismin aşk hayatını merak etti. Oyuncu hakkında en çok "Nilgün Türksever'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Türksever'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nilgün Türksever'in eşi hangi oyuncuymuş...
07.05.2023 22:39 - Son Güncelleme: 07.05.2023 22:39
Yargı dizisinde Uğur Polat'ın canlandırdığı Yekta karakterinin eşi Laçin rolüyle izleyici karşısına çıkan Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu.
Oyuncu hakkında en çok "Nilgün Türksever'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Türksever'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.