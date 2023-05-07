4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu’na gönlünü kaptırmıştı! Dilan Çiçek Deniz’den bomba itiraf! “Bir şey hissedemiyorum artık...”
Nişanlısı Thor Saevarsson'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Dilan Çiçek Deniz, gönlünü Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na kaptırmıştı. İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre konuşulmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan Deniz'in aşk itirafı dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o açıklamaları...
07.05.2023 21:25 - Son Güncelleme: 07.05.2023 21:25
Dilan Çiçek Deniz, evlilik kararı aldığı nişanlısı Thor Saevarsson ile sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandırmıştı.
Deniz, ayrılığın ardından gönlünü Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na kaptırmıştı. İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre konuşulmuştu.
Ünlü oyuncu bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. L'Officiel Türkiye'ye konuşan Dilan Çiçek Deniz, "Bir şey olmak mı; kendin olmak mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi: