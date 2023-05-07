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Haberler Magazin 4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu’na gönlünü kaptırmıştı! Dilan Çiçek Deniz’den bomba itiraf! “Bir şey hissedemiyorum artık...”

4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu’na gönlünü kaptırmıştı! Dilan Çiçek Deniz’den bomba itiraf! “Bir şey hissedemiyorum artık...”

Nişanlısı Thor Saevarsson'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Dilan Çiçek Deniz, gönlünü Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na kaptırmıştı. İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre konuşulmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan Deniz'in aşk itirafı dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o açıklamaları...

takvim.com.tr
07.05.2023 21:25 - Son Güncelleme: 07.05.2023 21:25
4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu’na gönlünü kaptırmıştı! Dilan Çiçek Deniz’den bomba itiraf! “Bir şey hissedemiyorum artık...”

Dilan Çiçek Deniz, evlilik kararı aldığı nişanlısı Thor Saevarsson ile sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandırmıştı.

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4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu’na gönlünü kaptırmıştı! Dilan Çiçek Deniz’den bomba itiraf! “Bir şey hissedemiyorum artık...”

Deniz, ayrılığın ardından gönlünü Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na kaptırmıştı. İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre konuşulmuştu.

4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu’na gönlünü kaptırmıştı! Dilan Çiçek Deniz’den bomba itiraf! “Bir şey hissedemiyorum artık...”

Ünlü oyuncu bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. L'Officiel Türkiye'ye konuşan Dilan Çiçek Deniz, "Bir şey olmak mı; kendin olmak mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu’na gönlünü kaptırmıştı! Dilan Çiçek Deniz’den bomba itiraf! “Bir şey hissedemiyorum artık...”

"Deneyimin ve tecrübenin önemini unuttuğumuz bir süreçten geçiyoruz kolektif bir şekilde. Özellikle sosyal medyada 'tasarlanmış' suni deneyimleri kopyalıyormuşuz gibi geliyor.

4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu’na gönlünü kaptırmıştı! Dilan Çiçek Deniz’den bomba itiraf! “Bir şey hissedemiyorum artık...”

Gel gör ki her deneyim bir Instagram karesi, TikTok videosu için gibi sanki. Gerçek tecrübeyi, emek harcamayı, zorlanmayı, zorlamayı unuttuk.

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