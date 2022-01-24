Hadise'nin düğün tarihi belli oldu Seren Serengil'den olay sözler! Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşkın detaylarını ifşaladı
Hadise'nin düğün tarihi belli oldu Seren Serengil sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Hadise hakkında öyle sözler sarf etti ki, bu iddia günlerce konuşulacak... Yeniden yasak aşk iddiasını gündeme getiren Seren, "Bu tamamen bir aklanma operasyonu" dedi. "Hadise radikal bir skandal yaşadı. Bunu kabul edin" diyen Serengil, Reza'nın avukatını aradığını ve yaşananların gerçek olduğunu ileri sürdü. İşte Seren'den gelen yeni ifşa...
"TAMAMEN BİR AKLANMA OPERASYONU"
Hadise'nin düğün tarihi belli oldu Seren Serengil'den olay sözler! Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşkın detaylarını ifşaladı... Hadise'nin evlilik teklifi almasına dair en sert yorumları Seren Serengil yapıyor. Serengil Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab ile Hadise'nin aşk yaşadığına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Serengil açıklamasında "Bu tamamen bir aklanma operasyonu" dedi.
Serengil açıklamasının devamında "Hadise radikal bir skandal yaşadı. Bunu kabul edin. Bu olayları örtbas etmek için. Böyle bir günahı yaşadın, özür dilerim kalbime söz geçiremedim, desen neyse. Burada aşkta yok para için miydi bu? Reza Bey'in avukatını aradım, avukat 'Gerçek' dedi. Ebru Gündeş'e çok üzüldüm ki onla da iyi değilim" dedi.
Geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan güzel sanatçı Hadise'nin düğün tarihi belli oldu. Ünlü çiftin, 27 Nisan'da nikah masasına oturacağı iddia edildi. Hadise ve Mehmett Dinçerler'in 27 Nisan'ı tercih etmelerinin nedeni ise o günün Kadir Gecesi'ne denk gelmesi olduğu öğrenildi.
İŞLEMLER BAŞLADI
O tarihin kendileri için daha uygun ve hayırlı olacağına karar veren Mehmet Dinçerler-Hadise çifti, nikah için işlemlere başladı.
"MARS'I İSTERKEN MARS OLDU YALIDAN DA ÇIKMAK ZORUNDA KALDI"
Arto ve Seren Serengil'den Ebru Gündeş ve biten evliliği hakkında olay sözler... İşte bugüne kadar Ebru ve Hadise arasında geçenler hakkında yapılan yorumlar ve şoke eden iddialar...