Hadise’nin düğün tarihi belli oldu Seren Serengil’den olay sözler! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşkın detaylarını ifşaladı

Serengil açıklamasının devamında "Hadise radikal bir skandal yaşadı. Bunu kabul edin. Bu olayları örtbas etmek için. Böyle bir günahı yaşadın, özür dilerim kalbime söz geçiremedim, desen neyse. Burada aşkta yok para için miydi bu? Reza Bey'in avukatını aradım, avukat 'Gerçek' dedi. Ebru Gündeş'e çok üzüldüm ki onla da iyi değilim" dedi.