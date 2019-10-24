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Hadise'nin bu hali şaşkına çevirdi! Estetiksiz ve makyajsız halini görenler tanımakta zorlandı...

Hadise'nin bu hali şaşkına çevirdi. Son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar la da gündeme oturdu. Adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Hadise şaşkına çevirdi. Hadise bu kez şarkıları ya da cesur pozlarıyla değil eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi görenler tanıyamıyor. Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

24.10.2019 21:52 - Son Güncelleme: 24.10.2019 21:52
Hadise'nin bu hali şaşkına çevirdi! Estetiksiz ve makyajsız halini görenler tanımakta zorlandı...

Hadise son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar la da gündeme oturdu. Adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Hadise şaşkına çevirdi. Hadise bu kez şarkıları ya da cesur pozlarıyla değil eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi görenler tanıyamıyor. Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

Hadise'nin bu hali şaşkına çevirdi! Estetiksiz ve makyajsız halini görenler tanımakta zorlandı...

Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi görenler tanıyamıyor. İşte Hadise'nin ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

Hadise'nin bu hali şaşkına çevirdi! Estetiksiz ve makyajsız halini görenler tanımakta zorlandı...

Hadise

Hadise'nin bu hali şaşkına çevirdi! Estetiksiz ve makyajsız halini görenler tanımakta zorlandı...
Hadise'nin bu hali şaşkına çevirdi! Estetiksiz ve makyajsız halini görenler tanımakta zorlandı...

ESRA BİLGİÇ

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