Yeşilçam'ın İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı bakın kimin annesi çıktı! Kızı kendinden daha ünlü

Bu gerçek Yeşilçam tutkunlarını şaşkına çevirdi. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında gösterilen İbo ile Güllüşah filminde Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı başrollerini ise Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın üstlendiği İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

24.10.2019 18:38 - Son Güncelleme: 24.10.2019 18:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





