Yeşilçam'ın İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı bakın kimin annesi çıktı! Kızı kendinden daha ünlü
Bu gerçek Yeşilçam tutkunlarını şaşkına çevirdi. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında gösterilen İbo ile Güllüşah filminde Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı başrollerini ise Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın üstlendiği İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
1964 yılında İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evlendi. Deniz Türkali, Londra'da tiyatro eğitiminin yanında müzik çalışmalarını beraberinde gerçekleştirdi. Birçok ülkede konserler verdi. Türkiye'ye döndükten sonra bir sure Milliyet Yayınları'nda yayın danışmanlığı yaptı. Sinema ve TV filmlerinde oynadı. Film senaryoları yazdı. Film müziklerini seslendirdi. Tiyatronun yanı sıra kabare programlarında oynadı.