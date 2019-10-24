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Yeşilçam'ın İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı bakın kimin annesi çıktı! Kızı kendinden daha ünlü

Bu gerçek Yeşilçam tutkunlarını şaşkına çevirdi. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında gösterilen İbo ile Güllüşah filminde Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı başrollerini ise Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın üstlendiği İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

24.10.2019 18:38 - Son Güncelleme: 24.10.2019 18:39
Yeşilçam'ın İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı bakın kimin annesi çıktı! Kızı kendinden daha ünlü

1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim...

Yeşilçam'ın İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı bakın kimin annesi çıktı! Kızı kendinden daha ünlü

'Gazeteci Oya'ya hayat veren usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!

Yeşilçam'ın İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı bakın kimin annesi çıktı! Kızı kendinden daha ünlü

Geçtiğimiz günlerde 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni aldı.

Yeşilçam'ın İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı bakın kimin annesi çıktı! Kızı kendinden daha ünlü

Nişantaşı Kız Lisesinde okudu, Şişli Koleji'nden mezun oldu. Lisede okurken Tiyatro ile ilgilendi. Liseden sonra Konservatuar Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2 yıl okuduktan sonra tiyatro eğitimine Londra'da devam kararı alıp İngiltere'ye gitti.

Yeşilçam'ın İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı bakın kimin annesi çıktı! Kızı kendinden daha ünlü

1964 yılında İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evlendi. Deniz Türkali, Londra'da tiyatro eğitiminin yanında müzik çalışmalarını beraberinde gerçekleştirdi. Birçok ülkede konserler verdi. Türkiye'ye döndükten sonra bir sure Milliyet Yayınları'nda yayın danışmanlığı yaptı. Sinema ve TV filmlerinde oynadı. Film senaryoları yazdı. Film müziklerini seslendirdi. Tiyatronun yanı sıra kabare programlarında oynadı.

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