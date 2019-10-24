GaleriMagazin

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Elif karakterini canlandıran Özgü Namal son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Özgü Namal'ın geçirdiği değişim hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Dizide gösterdiği başarılı performans ile herkesi kendisine hayran bırakan ardından birçok dizi ve sinema filminde başrol oynayan Namal'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı. 4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Özgü Namal'ın değişimi ise hayranlarının gözünden kaçmadı. İşte Özgü Namal ve diğer ünlülerin değişimleri... Görenler hayrete düştü...

24.10.2019 23:20 - Son Güncelleme: 24.10.2019 23:20
Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat'ın sevgilisi Elif karakterini canlandıran Özgü Namal tüm herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Namal'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti

Başta Özgü Namal olmak üzere birçok ünlü ismin değişimleri görenleri şaşırtıyor. İşte o ünlü isimler...

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti

Oktay Kaynarca

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti

Nihat Nikerel

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi! Değişimi 'yok artık' dedirtti

Gürkan Uygun

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise'nin bu hali şaşkına çevirdi! Estetiksiz ve makyajsız halini görenler tanımakta zorlandı...
Hadise'nin bu hali şaşkına çevirdi! Estetiksiz ve makyajsız halini görenler tanımakta zorlandı...