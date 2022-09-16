Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler hakkında olay sözler! O görüntüler ağızları açık bırakmıştı: "Değişik fantezileri varmış"

Hadise boşanacağı haberini duyurduktan sonra Arto ve Seren Serengil canlı yayında Dinçerler hakkında konuştu.

Serengil açıklamasında "Çok çirkin şeyler geliyor. Bunun nasıl söylerim size bilmiyorum o kadar acayip bir şeyler geliyor ki bunu televizyonda söyleyebilmem mümkün değil, Mehmet ile ilgili. Mehmet'in farklı farklı şeyler eee..." derken Arto devreye girerek "Değişik fantezileri mi var diyorlar?" dedi. Serengil ise "Öyle söylüyorlar evet, bu bir iddia tabi" dedi.

Seren Serengil konuşmasında "Mehmet'in değişik değişik fantezileri varmış cinsel olarak. Bunlar iddia tabii ki" dedi.