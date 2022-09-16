Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler hakkında olay sözler! O görüntüler ağızları açık bırakmıştı: "Değişik fantezileri varmış"
Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler hakkında olay sözler! O görüntüler gündeme bomba gibi düşmüş, ağızları açık bırakmıştı. 4.5 aydır evli olan Hadise evi terk etti ve Mehmet Dinçerler'den boşanacağını duyurdu. Mehmet Dinçerler'in sanat hayatını kısıtlayıcı tavırlar sergilediği, bunun psikolojik baskı boyutuna ulaştığı yönünde bilgiler gelirken Mehmet Dinçerler Instagram hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulunmuş ve ardından tüm hesaplarını kapatmasıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Yaşananların ardından ilk kez görüntülenen Hadise'nin mutsuzluğu yüzünden okunurken, Arto ve Seren Serengil'den olay açıklamalar geldi. İşte detaylar...
İlişkilerinin başlaması, evlilik süreci ve şimdi boşanma haberleri... Hadise - Mehmet Dinçerler çifti gündemden düşmüyor.
Hadise boşanacağı haberini duyurduktan sonra Arto ve Seren Serengil canlı yayında Dinçerler hakkında konuştu.
Serengil açıklamasında "Çok çirkin şeyler geliyor. Bunun nasıl söylerim size bilmiyorum o kadar acayip bir şeyler geliyor ki bunu televizyonda söyleyebilmem mümkün değil, Mehmet ile ilgili. Mehmet'in farklı farklı şeyler eee..." derken Arto devreye girerek "Değişik fantezileri mi var diyorlar?" dedi. Serengil ise "Öyle söylüyorlar evet, bu bir iddia tabi" dedi.
Seren Serengil konuşmasında "Mehmet'in değişik değişik fantezileri varmış cinsel olarak. Bunlar iddia tabii ki" dedi.
Erol Köse, Kerimcan Durmaz ile Mehmet Dinçerler arkadaşlığını sosyal medyadan paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi.