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Haberler Magazin Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler hakkında olay sözler! O görüntüler ağızları açık bırakmıştı: "Değişik fantezileri varmış"

Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler hakkında olay sözler! O görüntüler ağızları açık bırakmıştı: "Değişik fantezileri varmış"

Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler hakkında olay sözler! O görüntüler gündeme bomba gibi düşmüş, ağızları açık bırakmıştı. 4.5 aydır evli olan Hadise evi terk etti ve Mehmet Dinçerler'den boşanacağını duyurdu. Mehmet Dinçerler'in sanat hayatını kısıtlayıcı tavırlar sergilediği, bunun psikolojik baskı boyutuna ulaştığı yönünde bilgiler gelirken Mehmet Dinçerler Instagram hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulunmuş ve ardından tüm hesaplarını kapatmasıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Yaşananların ardından ilk kez görüntülenen Hadise'nin mutsuzluğu yüzünden okunurken, Arto ve Seren Serengil'den olay açıklamalar geldi. İşte detaylar...

16.09.2022 14:31 - Son Güncelleme: 16.09.2022 14:31
Hadise’nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler hakkında olay sözler! O görüntüler ağızları açık bırakmıştı: Değişik fantezileri varmış

"DEĞİŞİK FANTEZİLERİ VARMIŞ"

O görüntüler ağızları açık bırakmıştı... Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler hakkında olay sözler!

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Hadise’nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler hakkında olay sözler! O görüntüler ağızları açık bırakmıştı: Değişik fantezileri varmış

İlişkilerinin başlaması, evlilik süreci ve şimdi boşanma haberleri... Hadise - Mehmet Dinçerler çifti gündemden düşmüyor.

Hadise’nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler hakkında olay sözler! O görüntüler ağızları açık bırakmıştı: Değişik fantezileri varmış

Erol Köse, Seren Serengil ve Arto'dan peş peşe gelen iddialar gündeme bomba gibi düştü. Erol Köse, Mehmet Dinçerler hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken Seren Serengil ve Arto da benzer iddialarla gündemde yer aldı.

Hadise’nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler hakkında olay sözler! O görüntüler ağızları açık bırakmıştı: Değişik fantezileri varmış

Hadise boşanacağı haberini duyurduktan sonra Arto ve Seren Serengil canlı yayında Dinçerler hakkında konuştu.

Serengil açıklamasında "Çok çirkin şeyler geliyor. Bunun nasıl söylerim size bilmiyorum o kadar acayip bir şeyler geliyor ki bunu televizyonda söyleyebilmem mümkün değil, Mehmet ile ilgili. Mehmet'in farklı farklı şeyler eee..." derken Arto devreye girerek "Değişik fantezileri mi var diyorlar?" dedi. Serengil ise "Öyle söylüyorlar evet, bu bir iddia tabi" dedi.

Seren Serengil konuşmasında "Mehmet'in değişik değişik fantezileri varmış cinsel olarak. Bunlar iddia tabii ki" dedi.

Hadise’nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler hakkında olay sözler! O görüntüler ağızları açık bırakmıştı: Değişik fantezileri varmış

Erol Köse, Kerimcan Durmaz ile Mehmet Dinçerler arkadaşlığını sosyal medyadan paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi.

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