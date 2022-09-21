Hadise'nin 3 milyon TL'lik yüzüğü nerede? Mehmet Dinçerler boşanmayı duyunca geri istemişti meğer olay yüzük şimdilerde...
Hadise'nin 3 milyon TL'lik yüzüğü nerede? Mehmet Dinçerler boşanmayı duyunca geri istemişti... 4.5 aylık evli olan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma dilekçesinde yer alan takı krizinin ardından gündemden düşmeyen 3 milyon TL'lik yüzüğün akıbeti merak ediliyor. Hadise, boşanma davası sonrası ilk konserinde orta parmağında bulunan yüzüğü çıkarıp atmış ve bu hareket günlerce konuşulmuştu. Bazıları Hadise'nin bu hareketini simgesel bir gönderme olarak yorumlamış bazıları ise o yüzüğün 3 milyon TL'lik yüzük olduğunu iddia etmişti. Tabii ki o yüzük Dinçerler'in Hadise'ye verdiği ve boşanma davasını duyunca geri istediği yüzük değildi. Peki ama 3 milyon TL'lik yüzük nerede? İşte detaylar...
HADİSE'NİN 3 MİLYON TL'LİK YÜZÜĞÜ NEREDE?
Mehmet Dinçerler, Hadise'den boşanmayı duyunca geri istemişti, olay yüzük bakın neredeymiş...
Kısa süre önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.
İş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin evli kaldığı 4 ayda zararı ise 6 milyon TL.
Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise hakkında bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in hem evlilik teklifi ettiği sırada verdiği yüzüğü hem de düğünde takılan takıları istemesiydi.
"ÖZGÜRLÜĞÜME GÖLGEYİ HAKARET SAYARIM"
Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken parmağındaki yüzüğü çıkarıp sahnede kenara fırlattı. O anlar gündeme bomba gibi düştü.