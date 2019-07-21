Hadise'den yıllar içinde şaşırtan değişim! Hadise'nin estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü...

Başarılı popçu Hadise, yaptığı her hareketle ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla magazin gündeminin tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başarıyor. Hadise'nin estetiksiz halini gören sevenleri ünlü popçunun yıllar içindeki değişimini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki Hadise'nin daha önce estetiksiz halini gördünüz mü? İşte Hadise'nin ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

21.07.2019 19:41 - Son Güncelleme: 21.07.2019 20:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





