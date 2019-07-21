Cüneyt Arkın'ın kızı hayrete düşürdü! İşte Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın görmediğimiz kızı

Yeşilçam'ın yıldızlarından biri olan Cüneyt Arkın'ın bu zamana kadar hiç görüşmediği bir kızı ve ondan olan bir torunu olduğunu biliyor muydunuz? Cüneyt Arkın'ın ilk eşi Güler Mocan'dan Filiz Canlı adında bir kızı bulunuyor. Ancak Cüneyt Arkın'ın kızıyla ve torunuyla görüşmüyor. Cüneyt Arkın kızı ve torunu kendisine sorulduğunda 'Onları tanımıyorum' demişti. 1966 yılında doğan, Arkın ve Mocan boşandıktan sonra da babasıyla bir daha görüşmeyen Filiz Canlı, yıllar sonra 11 yaşındaki kızı Defne'nin "Dedemle tanışmak istiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti. İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın kimseler tarafından bilinmeyen kızı...

21.07.2019 22:27 - Son Güncelleme: 21.07.2019 22:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





