Murat Yıldırım'ın model eşi Imane Elbani hayal kırıklığına uğrattı! Makyajsız hali 'yok artık' dedirtti

Oyunculuğu, yakışıklılığı ve sempatikliğiyle Türkiye'nin en çok sevilen erkek aktörlerin başlarında gelen Murat Yıldırım 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Imane Elbani ise hayranları tarafından mercek altına alındı. Murat Yıldırım'ın model eşi Imane Elbani instagram hesabında yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor. Murat Yıldırım ile İmane Elbani'nin aşk hikayelerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da 'kız isteyerek' dahil olmuşlardı. Erdoğan face time üzerinden İmane Elbani'yi ailesinden istemişti. Murat Yıldırım, Adana'da kına gecesi yaptığı İmane Elbani ile Türk geleneklerinin her adımının yansıdığı bir düğünle evlendi. Güzelliğiyle büyüleyen oyuncu Murat Yıldırım'ın model eşi Imane Elbani, makyajsız haliyle takipçilerine hayal kırıklığı yaşattı. İşte o fotoğraf...

21.07.2019 18:13 - Son Güncelleme: 21.07.2019 18:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





