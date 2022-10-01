Hadise'den takıları istedi ama borcu da 'tak'tı 'Takıları borcunun yerine say' Meğer Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler'e...
Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti, 5 ay önce tek bir karenin bile sızmadığı bir törenle evlenmişti. Çırağan Sarayı'nda başlayan evlilik 5 ay sonra Beykoz Adliyesi'nde son buluyor. Önceki gün Mehmet Dinçerler'in sosyal medyaya geri dönüp ardından Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'yla görüntülenmesinin ardından çift, aynı hafta içinde boşandı. Biten evliliğin ardından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Takıları Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıktı.
01.10.2022 12:26 - Son Güncelleme: 01.10.2022 12:26
Geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Kısa sürede nikah masasına oturmaya karar veren çift, geçen nisan ayında da dünyaevine girmişti.
Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.
'BEBEK İSTEĞİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ' İDDİASI
Alyanslarını çıkaran, birbirlerinin doğum gününü bile kutlamayan çiftin bebek yüzünden ayrıldığı konuşulmuştu. Dinçerler bebek istemiş, Hadise kariyerini düşünüp bu isteği reddettiği iddia edilmişti.