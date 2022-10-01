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Haberler Magazin Hadise'den takıları istedi ama borcu da 'tak'tı 'Takıları borcunun yerine say' Meğer Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler'e...

Hadise'den takıları istedi ama borcu da 'tak'tı 'Takıları borcunun yerine say' Meğer Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler'e...

Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti, 5 ay önce tek bir karenin bile sızmadığı bir törenle evlenmişti. Çırağan Sarayı'nda başlayan evlilik 5 ay sonra Beykoz Adliyesi'nde son buluyor. Önceki gün Mehmet Dinçerler'in sosyal medyaya geri dönüp ardından Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'yla görüntülenmesinin ardından çift, aynı hafta içinde boşandı. Biten evliliğin ardından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Takıları Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıktı.

01.10.2022 12:26 - Son Güncelleme: 01.10.2022 12:26
Hadise’den takıları istedi ama borcu da ’tak’tı ’Takıları borcunun yerine say’ Meğer Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler’e...

Geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Kısa sürede nikah masasına oturmaya karar veren çift, geçen nisan ayında da dünyaevine girmişti.

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Hadise’den takıları istedi ama borcu da ’tak’tı ’Takıları borcunun yerine say’ Meğer Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler’e...

Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

Hadise’den takıları istedi ama borcu da ’tak’tı ’Takıları borcunun yerine say’ Meğer Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler’e...

15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatmıştı.

Hadise’den takıları istedi ama borcu da ’tak’tı ’Takıları borcunun yerine say’ Meğer Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler’e...

Çift, mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' demişlerdi. Sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunmuşlardı.

Hadise’den takıları istedi ama borcu da ’tak’tı ’Takıları borcunun yerine say’ Meğer Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler’e...

'BEBEK İSTEĞİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ' İDDİASI

Alyanslarını çıkaran, birbirlerinin doğum gününü bile kutlamayan çiftin bebek yüzünden ayrıldığı konuşulmuştu. Dinçerler bebek istemiş, Hadise kariyerini düşünüp bu isteği reddettiği iddia edilmişti.

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