Kardeşlerim’in Ahmet’i Kaan Çakır’ın eşi güzelliğiyle beğeni topladı! Nihan’la evli ama Nebahat’e kalbini kaptırdı meğer...

İlk kez 1993'de "Hastane" ve "Süper Baba" dizilerinde roller alarak TV oyunculuğu kariyerine başlamıştır. 1996 – 1999 seneleri arasında "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora ile birlikte rol almış ve bu filmle daha çok tanınmaya başlamıştır. Çakır'ın en popüler ve en uzun soluklu dizi filmleri "Kara Melek", "Yılan Hikayesi" ve "Böyle Bitmesin" adlı yapımlar olmuştur.

Ünlü oyuncu; 2011 yılında, ailesiyle Bodrum'a yerleşmiş ve halen orada yaşamaktadır. İşte başta Kaan Çakır olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.