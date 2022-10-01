Kardeşlerim'in Ahmet'i Kaan Çakır'ın eşi güzelliğiyle beğeni topladı! Nihan'la evli ama Nebahat'e kalbini kaptırdı meğer...
atv ekranlarında 3.sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya başlayan Kardeşlerim, yeni sezonuna da hızlı başladı. Bu sezon pek çok yeni oyuncu dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. O isimlerden biri de henüz Ömer'in tanışmadığı babası Ahmet'e hayat veren Kaan Çakır. Diziye adım atar atmaz karakteriyle izleyicinin sinirlerini hoplayan Kaan Çakır, başarılı oyunculuğu ile de takdir toplayan bir isim. Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar eşi ve oğlunu görünce şaştı kaldı. Özellikle Çakır'ın eşi güzelliğiyle beğeni topladı. İşte başta Kaan Çakır olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Uzun yıllardır, annesi Sevgi'den gelen paralarla yurt dışında yaşayan Ahmet; ağzı laf yapan, yakışıklı, şeytan tüylü, flörtöz, eğlenmeyi ve eğlendirmeyi bilen bir adamdır. Aynı zamanda Ömer'in öz babası olan Ahmet'in, eşi Şevval, çocukları Sarp ve Yasmin'le birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yapması, tüm taşları yerinden oynatacaktır.
Kaan Çakır, 1 Şubat 1977 yılında İstanbul-Bakırköy'de dünyaya geldi. Yunanistan-Gümilcine muhaciri olan bir ailenin ikinci oğludur. Ajans Tuba Taçan'da çalışan Kaan Çakır; 2008 yılından beri Başak Hanım ile evlidir. Ünlü oyuncunun Ali adında bir oğlu vardır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.
Kaan Çakır, ilkokulu Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunda, ortaokulu ve liseyi İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji'nde 1995 yılında tamamladı. 1995-1999 tarihleri arasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına devam etmiştir. Konservatuvar okuduğu 1996 yılında, Dormen Tiyatro ile çalışmaya başlamıştır.
İlk kez 1993'de "Hastane" ve "Süper Baba" dizilerinde roller alarak TV oyunculuğu kariyerine başlamıştır. 1996 – 1999 seneleri arasında "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora ile birlikte rol almış ve bu filmle daha çok tanınmaya başlamıştır. Çakır'ın en popüler ve en uzun soluklu dizi filmleri "Kara Melek", "Yılan Hikayesi" ve "Böyle Bitmesin" adlı yapımlar olmuştur.
Ünlü oyuncu; 2011 yılında, ailesiyle Bodrum'a yerleşmiş ve halen orada yaşamaktadır. İşte başta Kaan Çakır olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.