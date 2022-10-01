Gönül Dağı’nın Veysel’i Semih Ertürk’ün annesini görenler dilini ısırdı güzelliğiyle ortalığı parmak ısırttı ’maşallah size’

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi geniş kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor. Gönül Dağı dizisinin Veysel'i sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu dizide Veysel karakterine Semih Ertürk hayat veriyor. Semih Ertürk Mehmetçik Kutlu Zafer, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yok Artık gibi projelerde rol aldı.