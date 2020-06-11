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Hadise'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a özlem dolu paylaşım! Önce "Sesini göresim geldi" dedi ardından...

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise'den aşk dolu paylaşım geldi. Ezgi Eyüboğlu ile tek celsede boşanan Kaan Yıldırım'la geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Hadise, Instagram hesabından sevgilisine seslendi. 34 yaşındaki Hadise, sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşımda bulundu. Nazım Hikmet'in "Ve benim birdenbire yüzünü değil, gözünü değil, senin sesini göresim geldi" sözlerini yayınladı. Ardından "Nerdesin aşkım" klibinden fotoğraflar paylaşan Hadise, hem sevgilisine duyduğu aşk hem de eski halleriyle dikkat çekti.

11.06.2020 17:20 - Son Güncelleme: 11.06.2020 17:37
Hadise'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a özlem dolu paylaşım! Önce Sesini göresim geldi dedi ardından...

Hadise, Kaan Yıldırım'a olan aşkını her fırsatta sosyal medya hesabından dile getiriyor. 2020'nin çok konuşulan aşklarından olan Hadise, sevgilisine özlem dolu bir paylaşımda bulundu.

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Hadise'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a özlem dolu paylaşım! Önce Sesini göresim geldi dedi ardından...

Neredeyse her günleri birlikte geçen çiftin aşkı tüm hızıyla devam ederken, Hadise'nin Instagram paylaşımları dikkat çekti.


Hadise'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a özlem dolu paylaşım! Önce Sesini göresim geldi dedi ardından...

Kaan Yıldırım'a aşkla bağlı olan şarkıcı Nazım Hikmet'in "Ve benim birdenbire yüzünü değil, gözünü değil, senin sesini göresim geldi" sözlerini yayınladı.

Hadise'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a özlem dolu paylaşım! Önce Sesini göresim geldi dedi ardından...

Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Hadise'nin özlem dolu paylaşımı 'Hadise sırılsıklam aşık' şeklinde yorumlandı.

Hadise'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a özlem dolu paylaşım! Önce Sesini göresim geldi dedi ardından...

Geçtiğimiz günlerde gece çekimine giden Kaan Yıldırım, köpeği Benek'i sevgilisine emanet etmişti.

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