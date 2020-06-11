Hadise'den sevgilisi Kaan Yıldırım'a özlem dolu paylaşım! Önce "Sesini göresim geldi" dedi ardından...
Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise'den aşk dolu paylaşım geldi. Ezgi Eyüboğlu ile tek celsede boşanan Kaan Yıldırım'la geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Hadise, Instagram hesabından sevgilisine seslendi. 34 yaşındaki Hadise, sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşımda bulundu. Nazım Hikmet'in "Ve benim birdenbire yüzünü değil, gözünü değil, senin sesini göresim geldi" sözlerini yayınladı. Ardından "Nerdesin aşkım" klibinden fotoğraflar paylaşan Hadise, hem sevgilisine duyduğu aşk hem de eski halleriyle dikkat çekti.
11.06.2020 17:20
- Son Güncelleme: 11.06.2020 17:37
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