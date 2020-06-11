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Dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea anne olduğunu açıkladı! Ama bebeğin babası muamma

Dünyaca ünlü Avustralyalı rapçi Iggy Azalea yaptığı açıklamayla olay yarattı. Iggy Azalea, anne olduğu söylentilerini doğruladı. Bir oğlu olduğunu söyleyen Azalea, "Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun varlığı bir sır değil" açıklamasını yaptı. İşin garip yanı ise bebeğin babasının kim olduğunun sır gibi saklanması.

11.06.2020 16:23 - Son Güncelleme: 11.06.2020 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





