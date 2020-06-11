Dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea anne olduğunu açıkladı! Ama bebeğin babası muamma
Dünyaca ünlü Avustralyalı rapçi Iggy Azalea yaptığı açıklamayla olay yarattı. Iggy Azalea, anne olduğu söylentilerini doğruladı. Bir oğlu olduğunu söyleyen Azalea, "Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun varlığı bir sır değil" açıklamasını yaptı. İşin garip yanı ise bebeğin babasının kim olduğunun sır gibi saklanması.
11.06.2020 16:23
- Son Güncelleme: 11.06.2020 16:23
Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan şarkıcı, "Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki anksiyeteyi (endişeyi) daha da artırdığını fark ettim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum" ifadelerini kullandı.
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