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Dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea anne olduğunu açıkladı! Ama bebeğin babası muamma

Dünyaca ünlü Avustralyalı rapçi Iggy Azalea yaptığı açıklamayla olay yarattı. Iggy Azalea, anne olduğu söylentilerini doğruladı. Bir oğlu olduğunu söyleyen Azalea, "Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun varlığı bir sır değil" açıklamasını yaptı. İşin garip yanı ise bebeğin babasının kim olduğunun sır gibi saklanması.

11.06.2020 16:23 - Son Güncelleme: 11.06.2020 16:23
Dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea anne olduğunu açıkladı! Ama bebeğin babası muamma

Bir aydır anne olduğu söylentilerinin ardından Iggy Azalea, çıkan haberleri doğruladı. Avustralyalı rap şarkıcısı Instagram'dan yaptığı paylaşımla bir oğlu olduğunu duyurdu.

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Dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea anne olduğunu açıkladı! Ama bebeğin babası muamma

Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan şarkıcı, "Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki anksiyeteyi (endişeyi) daha da artırdığını fark ettim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea anne olduğunu açıkladı! Ama bebeğin babası muamma

Ancak hayranları, bebeğin Azalea'nın 23 yaşındaki rap şarkıcısı Playboi Carti ile birlikteliğinden çocuk sahibi olduğunu düşünüyor.

Dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea anne olduğunu açıkladı! Ama bebeğin babası muamma

1 Mayıs'ta DJ Akademiks'in sosyal medya paylaşımında Azalea ve Carti i'yi erkek bebekleri için tebrik etmiş, bebek haberi böyle ortaya çıkmıştı. İkilinin 2018 yazından bu yana birlikte olduğu biliniyor.

Dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea anne olduğunu açıkladı! Ama bebeğin babası muamma

Çift, 2019'un son aylarında ilişkilerini bir dargın bir barışık ilerletirken, Azalea Instagram'dan "Yalnızım" paylaşımı bile yapmıştı.

Iggy Azalea'nın açıklamasının ardından internette en çok merak edilen şarkıcının yaşı oldu. İşte başta Iggy Azalea olmak üzere ünlülerin yaşları.

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