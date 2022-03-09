Vav TV İzle
Haberler Magazin İkiz bebek bekleyen Seray Sever'in babasına acı vedası! Ayakta durmakta zorlandı gözyaşlarına boğuldu: "Torununu görmek nasip olmadı"

İkiz bebek bekleyen Seray Sever'in babasına acı vedası! Ayakta durmakta zorlandı gözyaşlarına boğuldu: "Torununu görmek nasip olmadı"

İkiz bebek bekleyen Seray Sever'in babasına acı vedası! Ayakta durmakta zorlandı gözyaşlarına boğuldu. 27 Şubat'ta 49. yaş gününü kutlayan Seray Sever babası için dua istemişti. Acı haber önceki gün geldi. Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncunun babası Eral Tamer Sever, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever ise sözleri ile kahretti.

09.03.2022 15:52 - Son Güncelleme: 09.03.2022 15:59
İkiz bebek bekleyen Seray Sever’in babasına acı vedası! Ayakta durmakta zorlandı gözyaşlarına boğuldu: Torununu görmek nasip olmadı

"TORUNUNU GÖRMEK NASİP OLMADI"

İkiz bebek bekleyen Seray Sever'in babasına acı vedası! Ayakta durmakta zorlandı, gözyaşlarına boğuldu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İkiz bebek bekleyen Seray Sever’in babasına acı vedası! Ayakta durmakta zorlandı gözyaşlarına boğuldu: Torununu görmek nasip olmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever (74) toprağa verildi.

İkiz bebek bekleyen Seray Sever’in babasına acı vedası! Ayakta durmakta zorlandı gözyaşlarına boğuldu: Torununu görmek nasip olmadı

Bodrum'da hastanede bir süredir koronavirüs tedavisi gören oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever, dün yaşamını yitirdi. Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde Tamer Sever için bugün öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

İkiz bebek bekleyen Seray Sever’in babasına acı vedası! Ayakta durmakta zorlandı gözyaşlarına boğuldu: Torununu görmek nasip olmadı

Cenazeye Seray Sever ve ailesinin yanı sıra yakınları ve dostları katıldı. Kılınan namazın ardından Tamer Sever Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İkiz bebek bekleyen Seray Sever’in babasına acı vedası! Ayakta durmakta zorlandı gözyaşlarına boğuldu: Torununu görmek nasip olmadı

Okunan duaların ardından Seray Sever babasının mezarına çiçek bıraktı. Hamile olan Sever'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

SON DAKİKA