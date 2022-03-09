İkiz bebek bekleyen Seray Sever'in babasına acı vedası! Ayakta durmakta zorlandı gözyaşlarına boğuldu: "Torununu görmek nasip olmadı"
İkiz bebek bekleyen Seray Sever'in babasına acı vedası! Ayakta durmakta zorlandı gözyaşlarına boğuldu. 27 Şubat'ta 49. yaş gününü kutlayan Seray Sever babası için dua istemişti. Acı haber önceki gün geldi. Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncunun babası Eral Tamer Sever, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever ise sözleri ile kahretti.
09.03.2022 15:52 - Son Güncelleme: 09.03.2022 15:59
Muğla'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever (74) toprağa verildi.