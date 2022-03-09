İkiz bebek bekleyen Seray Sever'in babasına acı vedası! Ayakta durmakta zorlandı gözyaşlarına boğuldu: "Torununu görmek nasip olmadı"

Bodrum'da hastanede bir süredir koronavirüs tedavisi gören oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever, dün yaşamını yitirdi. Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde Tamer Sever için bugün öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.