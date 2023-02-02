Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen kızı Neva'nın sağlık durumunu açıkladı! 7 kez ameliyat olmuştu: "Yeni çıkan Serebral palsi hastalığımız var"
Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen kızı Neva'nın sağlık durumunu açıkladı! 7 kez ameliyat olmuştu... 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen'in biri kız biri erkek olan ikizleri Neva ile Sanberk bebek doğduğu günden bu yana magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çocuklardan. Nedeni ise Neva bebeğin doğduktan sonra yaşadığı sağlık sorunları. Sinan Özen'in yakın dostu olan Müge Anlı da defalarca canlı yayında minik Neva için dua istemiş, son ameliyatından sonra ise Özen ailesinin yüzü gülmüştü. Sanat hayatındaki 40'ıncı yılı geride bırakan Sinan Özen, Beşiktaş'ta bulunan müzik stüdyosunun kapılarını önceki gün gazetecilere açtı. Kariyerinden, playback'e kadar birçok farklı konuya değinen ünlü isim; minik kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Ünlü şarkıcı, sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.
"YENİ ÇIKAN SEREBRAL PALSİ HASTALIĞIMIZ VAR"
Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen kızı Neva'nın sağlık durumunu açıkladı! 7 kez ameliyat olmuştu...
Müge Anlı'nın 'can arkadaşım' dediği Sinan Özen, Sanberk - Neva ikizlerinden kızı Neva bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olarak da bilinen ünlü şarkıcı Sinan Özen, Beşiktaş'ta bulunan müzik stüdyosunun kapılarını önceki gün gazetecilere açtı.
40 yıllık sanat hayatına 22 single ve 18 albüm sığdırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Sinan Özen, "Bu eserlerin hepsinde yaşanmışlıklar var. Hepsi karşılıklı alınan duyguların paylaşımı. Şarkılarımda her zaman bir hikâye olsun istiyorum. Dinleyen de kendinden bir şey yakalasın" diye konuştu.
"KIZIM ZOR OLAN DÖNEMİ ATLATTI"
Özen, sağlık sorunları nedeniyle zor bir süreç geçiren 3 yaşındaki kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özen, "Kızım zor olan dönemi atlattı. Şimdi önümüzde bir sıkıntılı dönem var. Cuma günü beyin tomografisi çekilecek. Onunla ilgili son dönemlerde yeni çıkan serebral palsi dediğimiz bir hastalığımız var. Bu ikinci evreyi, yeni tanıyı gördük. Kızım bana Allah'ın bir ödülü. Onun bana bakan, gülen gözüne dünyaları veririm. 40 yıl müziğim bir yana o bir yana. Dualarınızı bekliyorum" diye konuştu.