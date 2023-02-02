Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen kızı Neva'nın sağlık durumunu açıkladı! 7 kez ameliyat olmuştu: "Yeni çıkan Serebral palsi hastalığımız var"

"KIZIM ZOR OLAN DÖNEMİ ATLATTI"

Özen, sağlık sorunları nedeniyle zor bir süreç geçiren 3 yaşındaki kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özen, "Kızım zor olan dönemi atlattı. Şimdi önümüzde bir sıkıntılı dönem var. Cuma günü beyin tomografisi çekilecek. Onunla ilgili son dönemlerde yeni çıkan serebral palsi dediğimiz bir hastalığımız var. Bu ikinci evreyi, yeni tanıyı gördük. Kızım bana Allah'ın bir ödülü. Onun bana bakan, gülen gözüne dünyaları veririm. 40 yıl müziğim bir yana o bir yana. Dualarınızı bekliyorum" diye konuştu.