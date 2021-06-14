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Kahraman Babam’ın Yonca’sı Nilay Deniz’in eski eşi bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Kahraman Babam'ın Yonca'sı Nilay Deniz'in eski eşi bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı… Başrolü Görkem Sevindik ile paylaştığı Kahraman Babam dizisinde Yonca karakterine can veren ünlü oyuncu Nilay Deniz'in özel hayatı merak konusu olup araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle "Nilay Deniz evli mi?" sorusunun yanıtını arattı. Tam adı Kıymet Nilay Deniz olan oyuncunun eski eşini duyan ise şaştı kaldı. İşte ünlü oyuncu Nilay Deniz'in eski eşi…

14.06.2021 22:18 - Son Güncelleme: 14.06.2021 22:42
Kahraman Babam’ın Yonca’sı Nilay Deniz’in eski eşi bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Başrolü Görkem Sevindik ile paylaştığı Kahraman Babam dizisinde Yonca karakterine can veren ünlü oyuncu Nilay Deniz'in özel hayatı merak konusu olup araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kahraman Babam’ın Yonca’sı Nilay Deniz’in eski eşi bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Nilay Deniz'in özellikle evli olup olmadığı merak edildi.

Kahraman Babam’ın Yonca’sı Nilay Deniz’in eski eşi bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Nilay Deniz'in eski eşini duyan ise şaştı kaldı. İşte başta Nilay Deniz olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

Kahraman Babam’ın Yonca’sı Nilay Deniz’in eski eşi bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

ALPER SALDIRAN

Kahraman Babam’ın Yonca’sı Nilay Deniz’in eski eşi bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

ALPER SALDIRAN – PINAR TUNCEGİL