Kahraman Babam’ın Yonca’sı Nilay Deniz’in eski eşi bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Kahraman Babam'ın Yonca'sı Nilay Deniz'in eski eşi bakın kim çıktı! Gören duyan inanamadı… Başrolü Görkem Sevindik ile paylaştığı Kahraman Babam dizisinde Yonca karakterine can veren ünlü oyuncu Nilay Deniz'in özel hayatı merak konusu olup araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle "Nilay Deniz evli mi?" sorusunun yanıtını arattı. Tam adı Kıymet Nilay Deniz olan oyuncunun eski eşini duyan ise şaştı kaldı. İşte ünlü oyuncu Nilay Deniz'in eski eşi…

14.06.2021 22:18 - Son Güncelleme: 14.06.2021 22:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





