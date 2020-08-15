Hadise'den Kaan Yıldırım'a önce Sibel Can'lı sonra bebekli gönderme: Bir sen bir ben bir de...

Son olarak Benek Yıldırım'ın hesabından "Güneş yerinde, her şey yolunda" paylaşımı yapıldı ve Hadise'nin yorumu olay oldu. Hadise Kaan Yıldırım ve Benek'in fotoğrafına 'Bir sen bir ben bir de bebek' yorumu yaparak Kaan Yıldırım'a bebek göndermesi yaptı.



.