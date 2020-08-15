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Hadise'den Kaan Yıldırım'a önce Sibel Can'lı sonra bebekli gönderme: Bir sen bir ben bir de...

Aşk iddiları günlerce konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aylar süren gizlenmelerin ardından nihayet aşklarını ilan etmişt, Kaan Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Sonrasında Hadise durumu bir üst seviyeye taşıdı ve sevgilisinin sevimli dostu Benek'e Instagram hesabı açtı. Profili kendisi yöneten Hadise, Benek Yıldırım isimli sosyal medya hesabından ilk paylaşımı da yapmıştı. Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı tam gaz devam ederken Hadise'nin şarkılı göndermelerinin ardı arkası kesilmiyor.

15.08.2020 11:15 - Son Güncelleme: 15.08.2020 11:15
Hadise'den Kaan Yıldırım'a önce Sibel Can'lı sonra bebekli gönderme: Bir sen bir ben bir de...

Ünlü şarkıcı uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Karantina dönemini sevgilisinin evinde geçiren şarkıcı, normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu şehir dışında aldı. Uzun süredir ilişkilerini gizli yaşayan ikili, bu tatillerinde aşklarını ilan etti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, dün akşam aşk dolu bir paylaşım yaptı.

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Hadise'den Kaan Yıldırım'a önce Sibel Can'lı sonra bebekli gönderme: Bir sen bir ben bir de...

ÖNCE 'BENEK'Lİ...

Kaan Yıldırım'ın Hadise'li paylaşımının ardından Hadise'den bir hamle gelmiş ve sevgilisinin köpeği Benek'e sosyal medya hesabı açmıştı. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e "Benek Yıldırım" ismiyle Instagram hesabı açan Hadise paylaşımlar yapmaya başladı.

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Hadise'den Kaan Yıldırım'a önce Sibel Can'lı sonra bebekli gönderme: Bir sen bir ben bir de...

Son olarak Benek Yıldırım'ın hesabından "Güneş yerinde, her şey yolunda" paylaşımı yapıldı ve Hadise'nin yorumu olay oldu. Hadise Kaan Yıldırım ve Benek'in fotoğrafına 'Bir sen bir ben bir de bebek' yorumu yaparak Kaan Yıldırım'a bebek göndermesi yaptı.


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Hadise'den Kaan Yıldırım'a önce Sibel Can'lı sonra bebekli gönderme: Bir sen bir ben bir de...

SONRA SİBEL CAN'LI GÖNDERME

Sibel Can'ın yeni çıkardığı Yalnız Beni Sev şarkısını söyleyen Hadise, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Hadise'den Kaan Yıldırım'a önce Sibel Can'lı sonra bebekli gönderme: Bir sen bir ben bir de...

Şarkıyı dinlerken kendinden geçen Hadise'nin şarkıda sadece "Bizi ölüm ayırsın. Yalnız beni beni sev kimseyi sevme kimseye gitme" yerlerini söylemesi sevgilisi Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlandı.

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