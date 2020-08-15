Hadise'den Kaan Yıldırım'a önce Sibel Can'lı sonra bebekli gönderme: Bir sen bir ben bir de...
Aşk iddiları günlerce konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aylar süren gizlenmelerin ardından nihayet aşklarını ilan etmişt, Kaan Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Sonrasında Hadise durumu bir üst seviyeye taşıdı ve sevgilisinin sevimli dostu Benek'e Instagram hesabı açtı. Profili kendisi yöneten Hadise, Benek Yıldırım isimli sosyal medya hesabından ilk paylaşımı da yapmıştı. Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı tam gaz devam ederken Hadise'nin şarkılı göndermelerinin ardı arkası kesilmiyor.
Ünlü şarkıcı uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Karantina dönemini sevgilisinin evinde geçiren şarkıcı, normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu şehir dışında aldı. Uzun süredir ilişkilerini gizli yaşayan ikili, bu tatillerinde aşklarını ilan etti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, dün akşam aşk dolu bir paylaşım yaptı.