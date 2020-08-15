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Tuğba Ekinci bikinili selfie için dakikalarca uğraştı ama... Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...

Şarkıcı Tuğba Ekinci yeni çıkardığı şarkısının tanıtımı için skandal bir harekete imzasını atmış ve kalça fotoğrafını paylaşmıştı. O dönem yoğun bir tepki toplayan Tuğba Ekinci şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Yaptığı çıkışlarla ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci tatile çıktı. Ekinci plajda sık sık poz verirken görüntülendi.

15.08.2020 10:34 - Son Güncelleme: 15.08.2020 10:34
Tuğba Ekinci bikinili selfie için dakikalarca uğraştı ama... Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...

Yaptığı çıkışlarla ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci tatile çıktı. Ekinci plajda sık sık poz verirken görüntülendi. İşte başta Tuğba Ekinci olmak üzere ünlülerin tatil maceraları.

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Tuğba Ekinci bikinili selfie için dakikalarca uğraştı ama... Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...

BERGÜZAR KOREL

Tuğba Ekinci bikinili selfie için dakikalarca uğraştı ama... Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...

Tuğba Ekinci bikinili selfie için dakikalarca uğraştı ama... Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...
Tuğba Ekinci bikinili selfie için dakikalarca uğraştı ama... Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...

BERGÜZAR KOREL - BEYZA ŞEKERCİ

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