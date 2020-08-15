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Serenay Sarıkaya 'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a: Haydi aşkım sen de atla! Serenay leopar bikinisi ve kolyesiyle...

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz çifti, ayrılığa son noktayı koydu ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak'a demirledikleri Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesinde görüntülenen Serenay Sarıkaya, sevgilisini öperken objektiflere yakalanmıştı. 29 yaşındaki genç oyuncu bu görüntülerin ardından sosyal medyadan bir fotoğraf yayınlamıştı. İşte o fotoğraf olay yarattı. Nedeni ise Serenay Sarıkaya'nın boynundaki kolye.

15.08.2020 14:06 - Son Güncelleme: 15.08.2020 14:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





