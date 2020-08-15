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Serenay Sarıkaya 'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a: Haydi aşkım sen de atla! Serenay leopar bikinisi ve kolyesiyle...
Serenay Sarıkaya 'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a: Haydi aşkım sen de atla! Serenay leopar bikinisi ve kolyesiyle...
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz çifti, ayrılığa son noktayı koydu ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak'a demirledikleri Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesinde görüntülenen Serenay Sarıkaya, sevgilisini öperken objektiflere yakalanmıştı. 29 yaşındaki genç oyuncu bu görüntülerin ardından sosyal medyadan bir fotoğraf yayınlamıştı. İşte o fotoğraf olay yarattı. Nedeni ise Serenay Sarıkaya'nın boynundaki kolye.
15.08.2020 14:06
- Son Güncelleme: 15.08.2020 14:06
Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz ile Bodrum tatiline devam ediyor. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, geçtiğiiz günlerde Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesiyle Bodrum'da görüntülenmişti. Sevgilisini defalarca öpen Serenay'dan yeni paylaşım gelmişti.
Ayrılık iddialarına son noktayı koyan Serenay Sarıkaya son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile gündem oldu. Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli bikini pozunda dikkat çeken ise boynundaki elmaslarla kaplı dev kalp kolyesi oldu.
Cem Yılmaz'ın barışma hediyesi olarak Serenay Sarıkaya'ya aldığı düşünülen elmas kolye ilgi odağı oldu.
Serenay Sarıkaya'ya takipçilerinden "Kolyeni Cem Yılmaz mı aldı?" soruları geldi. Yapımı 3 ay süren, altın üzerine elmas kaplı olan özel kolye çok beğenildi. İşte Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli bikinili pozları ve dikkat çeken elmas kalp kolyesi.
Cem Yılmaz, aynı mücevheratçıdan daha önce de kolye, yüzük ve küpe almıştı. Cem Yılmaz'ın daha önce de Serenay Sarıkaya'ya 32 bin TL değerinde Tiffany&Co küpe aldığı söylenmişti.