Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'sini bir de böyle görün! Esra Dermancıoğlu uyanır uyanmaz...

Bir Zamanlar Çukurova'nın cilveli Behice'si Esra Dermancıoğlu Instagram paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu makyajsız halini paylaştı. Dermancıoğlu'nun "Bu sabah da böyle uyandık Hadi böyle böyle olacak inşallah..." paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.