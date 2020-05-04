Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'sini bir de böyle görün! Esra Dermancıoğlu uyanır uyanmaz...
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Behice karakteri ile dikkat çeken başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Karantina günlerindeki paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Esra Dermancıoğlu, uyanır uyanmaz paylaştığı selfie ile sosyal medyada yine adından söz ettirmeyi başardı. Rol aldığı her dizide canlandırdığı karakter ile hafızalarda yer etmeyi başaran Esra Dermancıoğlu, makyajsız hali ile beğeni yağmuruna tutuldu.
04.05.2020 18:33
- Son Güncelleme: 04.05.2020 19:02
Bir Zamanlar Çukurova'nın cilveli Behice'si Esra Dermancıoğlu Instagram paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu makyajsız halini paylaştı. Dermancıoğlu'nun "Bu sabah da böyle uyandık Hadi böyle böyle olacak inşallah..." paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
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