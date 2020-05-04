RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış oldukça fazla konuşuluyor. Bu bağlamda Murat Ünalmış son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bu kadar kötü bir karakteri iyi bir şekilde yansıtan Murat Ünalmış'ın bu kadar konuşulması rastlantı değil elbette. Hal böyle olunca Murat Ünalmış'ın eşinden, yaşına, boyuna kadar her detay merak ediliyor. Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Kayseri'lidir. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü memleketi Kayseri'de geçmiş, ortaokul döneminde iken İstanbul'a yerleşmiştir. Murat Ünalmış hakkındaki en acı gerçek ise haberimizin devamında. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız.

04.05.2020 19:19 - Son Güncelleme: 04.05.2020 19:19
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış her ne kadar karakteri ile Türkiye'yi kendinden nefret ettirse de, oyunculuğu ile parmak ısırtıyor. Başarlı oyuncu hakkında çok acı bir gerçek ortaya çıktı. Duyunca çok şaşıracaksınız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Kayseri'lidir. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü memleketi Kayseri'de geçmiş, ortaokul döneminde iken İstanbul'a yerleşmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Aras Bulut İynemli ve ağabeyi Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Orçun İynemli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Orçun İynemli

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