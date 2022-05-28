Hadise'den flaş karar! Terk etti! Ünlü şarkıcı ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu! Mehmet Dinçerler ile 1 ay önce evlenmişti! Nedeni ise...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Hadise, eşi Mehmet Dinçer'lerden kısa süreliğine ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde iş için ülkeden ayrılan ünlü şarkıcı gezdiği yerleri de sosyal medyadan paylaştı. 1 yılı aşkın süredir aşk yaşan çift sessiz sedasız Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Sadece aile ve dostlarının katılımıyla gerçekleşen düğün sonrası da soluğu balayında almışlardı. İkili kısa süren balayı tatilinden sonra işleri dolayısıyla yeniden ülkeye dönmüştü. Güzel şarkıcı son olarak biricik eşini almadan yurt dışına açıldı. İşte detaylar...
Oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra kısa süren yalnızlığın ardından iş adamı Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşamaya başlayan Hadise şimdilerde evliliğin tadını çıkartıyor. Ünlü şarkıcı gönlünü Dinçerler'e kaptırdıktan sonra zaman kaybetmeden soluğu nikah masasında aldı. Evlilik teklifi alan Hadise 'Evet' yanıtını verdi ve hemen ardından Çırağan Sarayı'nda sadece bir törenle dünyaevine girdi.
"EŞİM BANA KRALİÇELER GİBİ BAKIYOR"
Törenden sonra Kıbrıs'ta sahneye çıkan şarkıcı, Prenses şarkısını söyledikten sonra evliliği hakkında "Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için" dedi.
Balayı için gittikleri Maldivler'de sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise'nin mutluluğu gözlerinden okundu.
HADİSE'NİN KEYİF DOLU BALAYI
Kendi şarkısı 'Yaz Günü' eşliğinde sahil pozlarını paylaşan Hadise, kalp emojisiyle birlikte "Kalbimi çalar bu deniz" notunu düştü.