Hadise’den flaş karar! Terk etti! Ünlü şarkıcı ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu! Mehmet Dinçerler ile 1 ay önce evlenmişti! Nedeni ise...

"EŞİM BANA KRALİÇELER GİBİ BAKIYOR"

Törenden sonra Kıbrıs'ta sahneye çıkan şarkıcı, Prenses şarkısını söyledikten sonra evliliği hakkında "Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için" dedi.