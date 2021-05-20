Bergüzar Korel'in bebeği göründü! İşte Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’in son hali…

Bergüzar Korel'in bebeği göründü! Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, birkaç ay önce hamile olduğunu duyurmuştu. Şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşayan 38 yaşındaki oyuncu, büyüyen karnıyla ilk kez görüntülendi. Hamileliği nedeniyle rol alacağı diziye veda eden oyuncunun son halini görenler şaştı kaldı. İşte Bergüzar Korel'in son hali…

20.05.2021 01:40 - Son Güncelleme: 20.05.2021 01:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





