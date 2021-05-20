Bergüzar Korel'in bebeği göründü! İşte Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’in son hali…
Bergüzar Korel'in bebeği göründü! Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, birkaç ay önce hamile olduğunu duyurmuştu. Şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşayan 38 yaşındaki oyuncu, büyüyen karnıyla ilk kez görüntülendi. Hamileliği nedeniyle rol alacağı diziye veda eden oyuncunun son halini görenler şaştı kaldı. İşte Bergüzar Korel'in son hali…
20.05.2021 01:40
- Son Güncelleme: 20.05.2021 01:40
2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne olan Bergüzar Korel, birkaç ay önce hamile olduğunu duyurmuştu.
Üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Korel, önceki gün yakın arkadaşları Beyza Şekerci, Esra Ruşan ve Burcu Kuş ile bir araya geldi.
Dostları ile birlikte keyifli bir gün geçiren Bergüzar Korel'in karnının iyice belirginleştiği görüldü. Ünlü oyuncunun keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.
İşte ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in son hali…
"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"
Bergüzar Korel, sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda ettiğini belirterek "Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim" demişti.