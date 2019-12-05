Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kardeşi Burçun güzelliğiyle hayran bıraktı!
Başarılı oyuncu Burak Özçivit, kısa bir süre sonra Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara döndü. Önceki akşam 3.son bölümü ile ekranlara gelen Kuruluş Osman yine reytingleri alt üst etti. Dizinin başrol oyuncusu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği Burak Özçivit hakkında her detay merak ediliyor ama dikkatleri bir başkası üzerine çekiyor. O da Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit. Zira iki kardeşin birbirine olan benzerliği, Burçun Özçivit'in güzelliği dikkat çekmeyecek gibi değil. Instagram'dan günlük hayatına dair sık sık fotoğraf paylaşan Burçun Özdemir'i görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
05.12.2019 12:08
- Son Güncelleme: 05.12.2019 12:14
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