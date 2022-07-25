Hadise'den bomba hamle! 3 ay önce Mehmet Dinçerler ile gizlice evlenen Hadise'nin hamile olduğu bile iddia edilmişti...
Hadise'den bomba hamle! 3 ay önce Mehmet Dinçerler ile gizlice evlenen Hadise'nin hamile olduğu bile iddia edilmişti...15 Mart'ta iş insanı Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise, Nisan ayının son günlerinde bombayı patlatmış ve sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftin nikahı aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleşmiş hatta Eylül ayında da düğün yapılacağı ileri sürülmüştü. Aşklarını uluorta yaşamaktan kaçınan Hadise ile Mehmet ikilisine ait bugüne kadar birçok iddia ortaya atılmış hatta ani evliliğin nedeninin Hadise'nin hamileliği olduğu bile ileri sürülmüştü. Haklarındaki iddialara cevap vermekten kaçınmayan Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinden dikkat çeken bir hamile geldi. Evlilikleri mutlu mesut devam eden ikiliden ünlü şarkıcı, bakın ne yaptı.
25.07.2022 16:03 - Son Güncelleme: 25.07.2022 16:10
HADİSE'NİN SOYADI DEĞİŞTİ
3 ay önce Mehmet Dinçerler ile gizlice evlenen Hadise'den bomba hamle geldi.