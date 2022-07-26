Challenge akımına uydu meydan okudu! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un biricik aşkı Kayla Manukyan'ın yastıklı pozları ortaya çıktı!
Teşkilat dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıkan yıldız oyuncu Çağlar Ertuğrul soluğu Urla'da aldı. Yazın gelmesiyle birlikte önce kız arkadaşı Kayla Manukyan'la Bodrum'a giden Ertuğrul daha sonra yönünü İzmir'e çevirdi. 4 yıldır aşk yaşadığı Kayla Manukyan ile geçtiğimiz yıl birlikteliklerini sonlandıran ünlü oyuncu aşklarına ikinci bir şans verdi. Çift denizde hem güneşlendi hem sohbet etti. Öte yandan Kayla Manukyan'ın Pillow Challenge akımına uyup verdiği poz olay oldu. İşte sosyal meydayı sallayan o paylaşım...
Afili Aşk, Fazilet Hanım ve Kızları, Medcezir, Kurt Seyit ve Şura, Galip Derviş gibi bir çok başarılı yapımda rol alan oyuncu Çağlar Ertuğrul'un son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisiyle yıldızı parladı.
Ünlü oyuncu Deniz Baysal ile barşolde yer alan Çağlar Ertuğrul geçtiğimiz sezon finali yapan diziden ayrıldığını duyurmuştu.
Yakışıklı oyuncu diziyle ilgili veda paylaşımını şu sözlerle yaptı; "67 haftada unutulmayacak anılar biriktirdik. Yüzlerce emekçisiyle gurur veren bir iş ortaya çıkardık. En zor şartlarda bile binlerce destekçisinden moral bulduk. Sonsuz teşekkürler! Ve şüpheniz olmasın "Teşkilat" yeni sezonda da son derece heyecanlı olmaya devam edecek"
Birçok iş teklifi alan Ertuğrul, şu günlerde Urla'da sezonun yorgunluğunu atıyor. Bir yandan da bir film hazırlığı içinde olan oyuncu dün sevgilisi Kayla Manukyan'la bir AVM'de görüntülendi.