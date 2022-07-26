Challenge akımına uydu meydan okudu! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un biricik aşkı Kayla Manukyan'ın yastıklı pozları ortaya çıktı!

DENİZ BAYSAL İÇİN İZİN İSTEDİ

Ertuğrul yeni film çalışmasından bahsetti ve "Şu an bir arkadaşımla bir senaryosu üzerinde çalışıyoruz. İnşallah yeni sezonda onu çekmek istiyoruz. Hatta Deniz Baysal için de çok güzel bir rol yazdım orada ama bakalım Deniz dizi setinden fırsat bulup gelebilirse…