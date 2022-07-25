Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar ince askılı siyah elbisesiyle fizik dersi verdi! Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddia edilen Hazal...
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar sosyal medyada da adından epey söz ettiriyor. Son olarak siyah elbisesiyle paylaşım yapan Hazal Çağlar'ın pozları çok beğenildi.
25.07.2022 16:25 - Son Güncelleme: 25.07.2022 16:25
İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın duru güzelliğine takipçilerinden yorum yağdı. Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu.
Gülsim Ali'nin ayrılığı sonrası dizide sular durulmuyor. Hazal Çağlar'ın 3. sezonda projeye veda edeceğinin iddia edilmesi herkesi şaşırttı.
Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'a hayat veren ünlü oyuncu Hazal Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.