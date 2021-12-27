Burcu Özberk aşk bombasını patlattı rol arkadaşı sevgilisi çıktı! Serkay Tütüncü'yle öpüştüğü iddia edilmişti İlhan Şen'le aşk yaşıyor
Son dönemin adından en çok söz ettiren Burcu Özberk aşk iddialarıyla gündemden düşmüyor. Bir süre önce adının birlikte de anıldığı eski rol arkadaşlarından Serkay Tütüncü ile bir mekanda öpüşürken görüntülendiği iddia edilen Burcu Özberk aşk bombasını patlattı. Burcu Özberk'in hali hazırda rol arkadaşı olan İlhan Şen'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte Burcu Özberk ve İlhan Şen çiftinin ilk açıklaması.
27.12.2021 09:55
- Son Güncelleme: 27.12.2021 09:55
Adı bir süre önce eski rol arkadaşlarından Serkay Tütüncü ile anılan Burcu Özberk'in, rol arkadaşı İlhan Şen'le aşk yaşadığı ortaya açıktı. İşte haberin detayları...
2019-2020 sezonunda yayınlanan "Afili Aşk" dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, Özberk "Arkadaşız" diyerek iddiayı yalanlamıştı. Ancak ikili hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Burcu Özberk verdiği bir röportajda, "Pek çok romantik komedi dizisi yaptım ancak hiçbir partnerimle aşk yaşamadım" demişti. Ancak Burcu'nun bu kuralı bozuldu.
Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen'in aşk yaşadığı ortaya çıktı.