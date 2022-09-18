Hadise yüzük fırlattı o anlar bomba! Boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istemişti: "Hakaret sayarım"
Hadise yüzük fırlattı o anlar bomba! Boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istemişti... Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından boşanacağını açıkladıktan sonra ilk konserine çıktı. Ataşehir'de sevenleriyle buluşan Hadise sahnede şarkılarını seslendirirken, "Prensesler gibiydim ben baba evinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" sözleri sırasında parmağındaki yüzüğü çıkarıp atmasıyla dikkat çekti. 4.5 aylık evliiğini bitirme kararı alan Hadise'nin bu hareketi gündeme bomba gibi düşerken, Mehmet Dinçerler ile evlendiğikten sonra ilk konserinde, "Baba evinden prenses gibiydim ama şimdi eşim bana kraliçe gibi bakıyor" cümlesi de akıllara geldi.
"ÖZGÜRLÜĞÜME GÖLGEYİ HAKARET SAYARIM"
Hadise yüzük fırlattı o anlar bomba! Boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istemişti...
Kısa süre önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.
İş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin evli kaldığı 4 ayda zararı ise 6 milyon TL.
Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise hakkında bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in hem evlilik teklifi ettiği sırada verdiği yüzüğü hem de düğünde takılan takıları istemesiydi.
Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken parmağındaki yüzüğü çıkarıp sahnede kenara fırlattı. O anlar gündeme bomba gibi düştü.