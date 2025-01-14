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Hadise yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile aşkını böyle ilan etti! “Satmışım Anasını” deyip sarmaş dolaş yayınladı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise'den ilan-ı aşk geldi. Ünlü şarkıcı, Esas Oğlan dizisinin setinde aşk yaşamaya başladığı yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile ilk kez paylaşım yaptı. Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınlayan ünlü şarkıcının paylaşımına eklediği şarkı da dikkat çekti. İşte Hadise'nin romantik paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:37
Hadise yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile aşkını böyle ilan etti! Satmışım Anasını deyip sarmaş dolaş yayınladı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise, Mehmet Dinçerler ile 5 aylık kısa evliliğiyle uzun süre gündem olmuştu.

Hadise yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile aşkını böyle ilan etti! Satmışım Anasını deyip sarmaş dolaş yayınladı

Kaan Yıldırım, Sinan Akçıl gibi popüler isimlerle aşk yaşayan ünlü şarkıcının adı son zamanlarda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılmıştı.

Hadise yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile aşkını böyle ilan etti! Satmışım Anasını deyip sarmaş dolaş yayınladı

Gündem olan 'ilişki' iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken; şarkıcının gerçek sevgilisinin bambaşka biri olduğu ortaya çıkmıştı.

Hadise yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile aşkını böyle ilan etti! Satmışım Anasını deyip sarmaş dolaş yayınladı

Hadise'nin adı daha sonra Seda Bakan ile başrolünü paylaştığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile anıldı.

Hadise yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile aşkını böyle ilan etti! Satmışım Anasını deyip sarmaş dolaş yayınladı

İddialar kısa bir süre sonra ise belgelendi. Şenol Sönmez ile aşklarına dolu dizgin devam eden Hadise'den ilan-ı aşk gibi paylaşım geldi.

Hadise yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile aşkını böyle ilan etti! Satmışım Anasını deyip sarmaş dolaş yayınladı

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında sevgilisiyle ilk kez romantik bir paylaşımda bulundu.

Hadise yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile aşkını böyle ilan etti! Satmışım Anasını deyip sarmaş dolaş yayınladı

Şenol Sönmez'le sarmaş dolaş verdiği pozu yayınlayan Hadise, Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısıyla herkese duyurdu.

Hadise yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile aşkını böyle ilan etti! Satmışım Anasını deyip sarmaş dolaş yayınladı

İşte Hadise'nin o paylaşımı...