Hadise yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile aşkını böyle ilan etti! “Satmışım Anasını” deyip sarmaş dolaş yayınladı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise, Mehmet Dinçerler ile 5 aylık kısa evliliğiyle uzun süre gündem olmuştu.
Kaan Yıldırım, Sinan Akçıl gibi popüler isimlerle aşk yaşayan ünlü şarkıcının adı son zamanlarda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılmıştı.
Gündem olan 'ilişki' iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken; şarkıcının gerçek sevgilisinin bambaşka biri olduğu ortaya çıkmıştı.
Hadise'nin adı daha sonra Seda Bakan ile başrolünü paylaştığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile anıldı.
İddialar kısa bir süre sonra ise belgelendi. Şenol Sönmez ile aşklarına dolu dizgin devam eden Hadise'den ilan-ı aşk gibi paylaşım geldi.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında sevgilisiyle ilk kez romantik bir paylaşımda bulundu.
Şenol Sönmez'le sarmaş dolaş verdiği pozu yayınlayan Hadise, Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısıyla herkese duyurdu.
İşte Hadise'nin o paylaşımı...