Hadise yine olay oldu! O görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı!

Son dönemin en çok konuşulan şarkıcılarından biri olan Hadise'yi nasıl bilirdiniz? Makyajlı, bakımlı ve iddialı... Şimdi sıkı durun! Hadise, yaptığı her hareketle, sosyal medyadaki her paylaşımıyla magazin gündeminin tüm dikkatlerini üzerine çekiyor. Ünlü popçunun yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü. Peki güzellikleriyle adından söz ettiren ünlü isimler ev Hadise'nin estetiksiz halini daha önce gördünüz mü? İşte Hadise'nin ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

02.07.2019 19:28 - Son Güncelleme: 02.07.2019 23:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





