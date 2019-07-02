Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şoke etti
Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sandığımız gibi değillermiş. Sevilen dizinin oyuncuları hakkındaki o gerçek ikilinin hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Çocuklar Duymasın'da canlandırdıkları karakterlerle çok sevilen oyuncular arasına giren Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı her geçen gün hayran kitlesi genişliyor. İkili ile ilgili ortaya çıkan bütün gerçekler merakla yakından takip ediliyor. Vatandaşların televizyon ekranlarından gördüğü kadar tanıdığı Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki o gerçek herkesi yanılttı. İşte Ünlü isimlerin boyu...
02.07.2019 21:48
- Son Güncelleme: 02.07.2019 21:50
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