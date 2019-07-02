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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şoke etti

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sandığımız gibi değillermiş. Sevilen dizinin oyuncuları hakkındaki o gerçek ikilinin hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Çocuklar Duymasın'da canlandırdıkları karakterlerle çok sevilen oyuncular arasına giren Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı her geçen gün hayran kitlesi genişliyor. İkili ile ilgili ortaya çıkan bütün gerçekler merakla yakından takip ediliyor. Vatandaşların televizyon ekranlarından gördüğü kadar tanıdığı Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki o gerçek herkesi yanılttı. İşte Ünlü isimlerin boyu...

02.07.2019 21:48 - Son Güncelleme: 02.07.2019 21:50
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şoke etti

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında büyük şok. Meğer gerçek sandığımız gibi değilmiş.

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şoke etti

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şoke etti

KADİR DOĞULU - 178 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şoke etti

EMRE AYDIN - 170 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şoke etti

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 185 CM

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