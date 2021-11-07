Hadise ‘yeni ilişki yeni tarz’ dedi mayolu kostümlerini kaldırıp attı! Her şeyi değiştirdi cesur danslarından vazgeçemedi
Hadise 'yeni ilişki yeni tarz' dedi mayolu kostümlerini kaldırıp attı! Oyuncu Kaan Yıldırım ile geçen Haziran ayında ilişkisini sonlandıran Hadise, Temmuz'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İddialı sahne kostümleriyle bir döneme damga vuran Hadise, Dinçerler'le aşk yaşamaya başladıktan sonra değişikliğe gitti. Sahnede mayo ve uzun çizmeleriyle görmeye alışık olduğumuz şarkıcı, son konserinde oldukça farklı bir kıyafet tercih etti. Hadise için 'Mayolu kostümler tarih oldu' yorumları yapılırken şarkıcının sosyal medyaya düşen dans videosu olay oldu. Sahnede iddialı figürler sergileyen Hadise, 'cesur danslarından vazgeçemiyor' dedirtti. İşte detaylar...
07.11.2021 00:31
- Son Güncelleme: 07.11.2021 00:31
Oyuncu Kaan Yıldırım ile geçen Haziran ayında ilişkisini sonlandıran Hadise, Temmuz'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Dinçerler Ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildiği iddia edilen Hadise, sevgilisinin annesi Nezihe Hanım ile bir araya gelerek iddialara son noktayı koymuştu.
Mehmet Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren Hadise'nin yeni aşkından sonra sahne kostümlerinde değişikliğe gitmesi dikkat çekti.
Hadise için "Mayolu kostümler tarih oldu", "Yeni aşk yeni tarz", "Böyle çok daha güzel" yorumları yapıldı.
Ancak Hadise'nin konserine ait bir video kafa karıştırdı. Dans şovlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcının iddialı figürleri cesur danslarından vazgeçemiyor' dedirtti.