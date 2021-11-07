Hadise ‘yeni ilişki yeni tarz’ dedi mayolu kostümlerini kaldırıp attı! Her şeyi değiştirdi cesur danslarından vazgeçemedi

Oyuncu Kaan Yıldırım ile geçen Haziran ayında ilişkisini sonlandıran Hadise, Temmuz'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Dinçerler Ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildiği iddia edilen Hadise, sevgilisinin annesi Nezihe Hanım ile bir araya gelerek iddialara son noktayı koymuştu.