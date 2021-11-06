Şevval Şahin pembe bikinisiyle kendinden geçti! Dans şovunu yayınladı ortalık karıştı! ‘Kendi başına’ kalınca bakın neler yapıyormuş...
Şevval Şahin pembe bikinisiyle kendinden geçti! Çalkantılı özel hayatıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Şevval Şahin, pembe bikinisi ile dans ettiği anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Sabahları kendi başıma hep böyleyim" botunu ekleyen Şahin, kısa sürede gündem oldu. Yorum yağmuruna tutulan Şahin için "Bu ne yahu iskelet gibi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan ünlü ismin iddialı paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. İşte o paylaşım...
06.11.2021 23:56
- Son Güncelleme: 07.11.2021 00:18
Yiğit Marcus Aral ile ilişkisini sonlandırdıktan kısa bir süre sonra iş insanı Kerem Kamışlı'yla görüşmeye başlayan Şevval Şahin, çalkantılı özel hayatıyla uzun bir süre gündem olmuştu. Aral, Şahin ile yeni sevgilisinin akşam yemeğini basarak Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize atmıştı. Olayın ardından Yiğit Marcus Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Şahin, herkesin şaşırtan bir hamlede bulunmuş ve Aral ile tekrar barışmıştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şevval Şahin, pembe bikinisi ile dans ettiği anları kayıt altına alarak "Sabahları kendi başıma hep böyleyim" notuyla Instagram hesabında yayınladı.