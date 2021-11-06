Şevval Şahin pembe bikinisiyle kendinden geçti! Dans şovunu yayınladı ortalık karıştı! ‘Kendi başına’ kalınca bakın neler yapıyormuş...

Yiğit Marcus Aral ile ilişkisini sonlandırdıktan kısa bir süre sonra iş insanı Kerem Kamışlı'yla görüşmeye başlayan Şevval Şahin, çalkantılı özel hayatıyla uzun bir süre gündem olmuştu. Aral, Şahin ile yeni sevgilisinin akşam yemeğini basarak Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize atmıştı. Olayın ardından Yiğit Marcus Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Şahin, herkesin şaşırtan bir hamlede bulunmuş ve Aral ile tekrar barışmıştı.